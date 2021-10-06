Додано: Чет 07 жов, 2021 17:33

Из фракции "Слуга народа" "за" проголосовали 215 народных депутатов, из группы "Довира" - 18, из группы "За майбутнє" – 19, из фракции "Батькивщина" - 20, из фракции "Голос" – 6 и 6 внефракционных

Спікер звинуватив команду президента у відході від принципів, з якими вона йшла до влади. За словами Разумкова, принцип демократії і права народу став принципом влади більшості, принцип верховенства права замінений на політичну доцільність, принцип права на власну позицію і свободу слова замінив принцип "хто не з нами, той проти нас", принцип закон один для всіх став принципом "друзям усе, ворогам закон", а принцип, що офшори для влади – ганьба, став принципом "нічого страшного, у кожного ФОПа вони є"

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия прокомментировал возможность лишить депутатского мандата бывшего спикера Дмитрия Разумкова. Во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Арахмия сказал, что для этого есть основания, как утверждают юристы

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечает, что с каждым депутатом "СН", который не проголосовал за отзыв Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента, будет "общение"

Кратко. 2021-10-07Собственно, зелёная плесень пробила очередное дно наплевательства на законыКукловоды Зеленского узурпировали властьКогда их будут выносить из власти, не стоит им кричать о законе и правеИменно они положили большой прибор на закон и правоХорошо сказано, только вот ведь какой нюанс - а он, блядь, ещё тогда не знал, с кем садится за один стол играть ? Ведь знал жеНо его сыграли даже не краплёными картами, у него вырвали карты из рук и объявили проигравшимДля Дубинского оснований нет, для Иванисова оснований тоже нет, этот список можно продолжитьА вот для Разумкова - есть основания для лишения мандата.Демократия закончилась. Есть только партийная целесообразностьПо сути, она сказала, что хрен мы вам расскажем, кто сдал операцию по вагнеровцам, хоть и знаем, кто это сделал