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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7479748074817482
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:46

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що

Собственно, "порохоботы" ещё тогда обратили на это внимание, как Бубочка аннонсировал свои действия

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що
"... Тому поки що у нас в Верховній Раді демократія, але поки що", - сказав Президент.

Теперь демократии нет в Верховной Раде

Есть негласные приказы с ОП
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:47

  BIGor написав:
  Kudrjavuy написав:
"Слугам" у Трускавці представили відосик "План трансформації країни" на майже $300 000 000 000 та поверненням Донбасу і Криму до 2030 року
https://patrioty.org.ua/politic/sluham- ... 93394.html
домогтися енергетичної незалежності від Росії;
встановити верховенство права;
досягти економічного розвитку;
повернути територіальну цілісність.

Януковоч теж багато чого обіцяв - а робив наоборот. Зекомани теж роблять все наоборот.



  Starikan написав:
  Ukrainian написав:Цікавий поворот, брати Шефір, Яковлев, Баканов і пан президент.
В Шефіра та Яковлева квартири в Лондоні на пару млн фунтів за якими доглядає фірма з Росії
Zelenskiy, the Shefir brothers, and Yakovlev each held a 25% stake in Maltex.
On 13 March 2019, two weeks before the first round of voting in Ukraine’s election, Zelenskiy gave his quarter stake in Maltex to Serhiy Shefir, documents show. It is unclear if Shefir paid Zelenskiy. Bakanov witnessed this secret transfer and signed the offshore papers.
Shefir owns two top-end properties – a three-bedroom apartment in an Edwardian mansion block in Regent’s Park bought in 2016 for £1.575m, and another three-bedroom flat in nearby Baker Street, opposite the Sherlock Holmes Museum, and purchased for £2.2m, according to Land Registry records.
Meanwhile, Yakovlev’s BVI company Candlewood Investments owns a luxury flat in a Victorian mansion block in Artillery Row, Westminster.
A Russian company that bills itself as an “individual service for high status clients” manages them.
https://www.theguardian.com/news/2021/o ... -zelenskiy

Видимо, 73% полагали, что Зе - это и есть учитель Голобородько.

Бинго!
А мои посты после "100 дней" модер тупо удаляет - грубо , но действенно.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:55

  V2 написав:"Офшор 95" не сховати. Як Зеленський наближає Україну до путінської Росії та її практик
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -praktikam

В ситуації, коли практично весь інформаційний простір країни контролюється союзниками Зеленського, коли громадяни України роблять висновки про ситуацію в країні не по реаліям, а по контрольованому олігархами (читай – владою, бо вона є олігархічною) телебаченню, про фільм "Офшор 95" мало б хто дізнався. Довелося б Інтернеті шукати інформацію, яку прекрасно розуміють люди, які не голосували за Зеленського, і яку не бажають розуміти ті, хто віддав за нього голос на виборах. Адже тут нюанс не в тому, хто знає чи не знаєш певні факти, а в тому, що є люди, які не хочуть їх визнавати, якім краще живеться в ілюзорній реальності.

Когда звучит 23% - это:
Официальный рейтин "-7%" это уже за гранью фола.

  warlamp написав:
  Alex2007 написав:Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.


Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.


Собственник проекта "Слуга" - понимает, что Агент "Пианист" - "сбитый лётчик".
"Вдруг" началась для истеблишмента предвыборная гонка.
По этому поводу дал реальную "Утку" только Рабинович.
Слово "Украина" - нигде не звучала - её уже ПРОДАЛИ, обналичили и деньги вывели.
Боятся что бить будут не по паспорту - деньги уже за пределами Украины.
А истеблишменту - "новая погремушка" на следующие 5 лет.

  roberto dark написав: Однако ваш президент Зеленский настолько популярен, что о нем даже в нашей израильской прессе написали - https://detaly.co.il/kubyshka-dlya-prez ... a-pandory/


Увы, увы,....
Только не в Украине.
А у Вас просто отбивают деньги - вернее легализуют.
Kudrjavuy
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