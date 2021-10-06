Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Слугам" у Трускавці представили відосик "План трансформації країни" на майже $300 000 000 000 та поверненням Донбасу і Криму до 2030 року https://patrioty.org.ua/politic/sluham- ... 93394.html домогтися енергетичної незалежності від Росії; встановити верховенство права; досягти економічного розвитку; повернути територіальну цілісність.
Януковоч теж багато чого обіцяв - а робив наоборот. Зекомани теж роблять все наоборот.
Starikan написав:
Ukrainian написав:Цікавий поворот, брати Шефір, Яковлев, Баканов і пан президент. В Шефіра та Яковлева квартири в Лондоні на пару млн фунтів за якими доглядає фірма з Росії Zelenskiy, the Shefir brothers, and Yakovlev each held a 25% stake in Maltex. On 13 March 2019, two weeks before the first round of voting in Ukraine’s election, Zelenskiy gave his quarter stake in Maltex to Serhiy Shefir, documents show. It is unclear if Shefir paid Zelenskiy. Bakanov witnessed this secret transfer and signed the offshore papers. Shefir owns two top-end properties – a three-bedroom apartment in an Edwardian mansion block in Regent’s Park bought in 2016 for £1.575m, and another three-bedroom flat in nearby Baker Street, opposite the Sherlock Holmes Museum, and purchased for £2.2m, according to Land Registry records. Meanwhile, Yakovlev’s BVI company Candlewood Investments owns a luxury flat in a Victorian mansion block in Artillery Row, Westminster. A Russian company that bills itself as an “individual service for high status clients” manages them. https://www.theguardian.com/news/2021/o ... -zelenskiy
Видимо, 73% полагали, что Зе - это и есть учитель Голобородько.
Бинго! А мои посты после "100 дней" модер тупо удаляет - грубо , но действенно.
В ситуації, коли практично весь інформаційний простір країни контролюється союзниками Зеленського, коли громадяни України роблять висновки про ситуацію в країні не по реаліям, а по контрольованому олігархами (читай – владою, бо вона є олігархічною) телебаченню, про фільм "Офшор 95" мало б хто дізнався. Довелося б Інтернеті шукати інформацію, яку прекрасно розуміють люди, які не голосували за Зеленського, і яку не бажають розуміти ті, хто віддав за нього голос на виборах. Адже тут нюанс не в тому, хто знає чи не знаєш певні факти, а в тому, що є люди, які не хочуть їх визнавати, якім краще живеться в ілюзорній реальності.
Когда звучит 23% - это: Официальный рейтин "-7%" это уже за гранью фола.
warlamp написав:
Alex2007 написав:Какое-то время назад я был за то, чтобы ходить на выборы и других призывал, сейчас понимаю - это всё бесполезное занятие.
Я тоже считаю Разумкова троянским конём. Это будет всё тот же Порошенко. Первый был шоколадным, второй-зелёным, третий порошенко снова окажется не нашим , а опять "засланным казачком". Вроде бы альтернатива есть, но на выхлопе будет всё тот же порошенко, только с другим анфасом и профилем.
Собственник проекта "Слуга" - понимает, что Агент "Пианист" - "сбитый лётчик". "Вдруг" началась для истеблишмента предвыборная гонка. По этому поводу дал реальную "Утку" только Рабинович. Слово "Украина" - нигде не звучала - её уже ПРОДАЛИ, обналичили и деньги вывели. Боятся что бить будут не по паспорту - деньги уже за пределами Украины. А истеблишменту - "новая погремушка" на следующие 5 лет.