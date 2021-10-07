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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7479748074817482
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:46

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що

Собственно, "порохоботы" ещё тогда обратили на это внимание, как Бубочка аннонсировал свои действия

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що
07.11.2019 19:40

"... Тому поки що у нас в Верховній Раді демократія, але поки що", - сказав Президент.

Теперь демократии нет в Верховной Раде

Есть негласные приказы с ОП
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:03

  unicdima написав:А шо це за якийсь новий пропагандон? Як звати?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://twitter.com/NDmytriiev/status/1 ... 0963481600
Kudrjavuy
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