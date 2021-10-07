07.11.2019 19:40
"... Тому поки що у нас в Верховній Раді демократія, але поки що", - сказав Президент.
Теперь демократии нет в Верховной Раде
Есть негласные приказы с ОП
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 жов, 2021 17:46
Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що
Собственно, "порохоботы" ещё тогда обратили на это внимание, как Бубочка аннонсировал свои действия
Теперь демократии нет в Верховной Раде
Есть негласные приказы с ОП
Додано: Чет 07 жов, 2021 22:06
Додано: Чет 07 жов, 2021 22:35
Re: Політичні дискусії
Порохате брехло, і де там порушення закону?
Навіть ваші ПЄСи нічого не можуть заперечити по звільненню гавнюка Разумкова.
Як сьогодні один порохатий сказав- буква закону не порушена, порушено дух закону
Кончені
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