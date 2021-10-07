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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7479748074817482
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:46

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що

Собственно, "порохоботы" ещё тогда обратили на это внимание, как Бубочка аннонсировал свои действия

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що
07.11.2019 19:40

"... Тому поки що у нас в Верховній Раді демократія, але поки що", - сказав Президент.

Теперь демократии нет в Верховной Раде

Есть негласные приказы с ОП
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:06

  Schmit написав:Коли нема що заперечити по суті - претензії до особистості блогера. Очікувано.

У цього пропагандона в самому відео і заперечення його пропагандонства, але ти ж не дивився :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:11

Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:31

  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:44

  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».
Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.
Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

Ну дык учитель Голобородько расстреливал ВР из Калаша и 73% это понравилось. Почему бы и не порадовать биомассу в реальности?
Шутка, конечно, но в каждой шутке...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:00

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

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Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:06

  Schmit написав:
  unicdima написав:Зображення


Пора вже з цією мразотою кінчати.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:53

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

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"Убитым"?
А кто или что его убило?
Вкладчик1234
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  #<1 ... 7479748074817482
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