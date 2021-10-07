Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести». Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.
Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?
Ну дык учитель Голобородько расстреливал ВР из Калаша и 73% это понравилось. Почему бы и не порадовать биомассу в реальности? Шутка, конечно, но в каждой шутке...
В ходе расследования журналистам удалось выяснить, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донетчины и платит налоги оккупационной власти.
Сообщается, что в качестве залога для кредита Брюховецкий указал торговый центр SkyMall, который с 2010 года находится в центре корпоративного конфликта. Это дело сейчас расследует ГБР и поэтому на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывался арест ... При этом расследователи сомневаются, можно ли считать такой залог надежным, а также сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть обратно выданные средства