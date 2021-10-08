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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7479748074817482
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 17:46

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що

Собственно, "порохоботы" ещё тогда обратили на это внимание, как Бубочка аннонсировал свои действия

Президент: У Верховній Раді поки що демократія, але поки що
07.11.2019 19:40

"... Тому поки що у нас в Верховній Раді демократія, але поки що", - сказав Президент.

Теперь демократии нет в Верховной Раде

Есть негласные приказы с ОП
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 22:06

  Schmit написав:Коли нема що заперечити по суті - претензії до особистості блогера. Очікувано.

У цього пропагандона в самому відео і заперечення його пропагандонства, але ти ж не дивився :D
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:11

Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:31

  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:44

  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».
Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.
Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

Ну дык учитель Голобородько расстреливал ВР из Калаша и 73% это понравилось. Почему бы и не порадовать биомассу в реальности?
Шутка, конечно, но в каждой шутке...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:00

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

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Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:53

  unicdima написав:
  Вкладчик1234 написав:
Народный депутат Анна Скороход («За будущее») потеряла сознание в кабинетах комитета Верховной Рады, приехала скорая. Об этом сообщают «Вести».

Скороход в своё время была исключена из фракции «Слуги народа» вместе с Поляковым из-за разногласий с линией партии.


Что это: новичёк, или последствия отмечания доп. "конвертов"? Или может короновирус? Или вакцины?

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"Убитым"?
А кто или что его убило?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:12

Кратко. 2021-10-08

Кратко. 2021-10-08

1) Боевики обстреляли позиции ООС на Донбассе: ранен украинский воин (видео)
Состояние здоровья - средней тяжести

2) Смерть депутата Полякова: прокуратора сообщила о результатах вскрытия и причине гибели политика
Утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым в Киеве

Поляков жив разом із нардепкою Скороход. Її забрала з Ради швидка – джерело
Сьогодні вранці Скороход стало погано у Верховній Раді, її забрала швидка, зазначає співрозмовник.
"У неї було помутніння", – сказав він

3) "На одного врага меньше": в Раде вспыхнул скандал из-за комментария о смерти нардепа Полякова
Галина Третьякова порадовалась в партийном чате кончине депутата, а после возмущения в стенах парламента заявила, что ее свободу слова хотят ограничить

Это не свобода слова - это мерзость
И такая мразь сидит в Верховной Раде

ИЧСХ, такие как Третьякова, считают несогласных с ними - врагами. Не больше и не меньше. Это уже явно психологическая болезнь
Впрочем, наш unicdima точно также считает.

Корниенко о снятии Третьяковой с должности председателя комитета Рады: это "другой" процесс
Ну да, ну да. "Это другое"
Вот для Разумкова есть "основания" для лишения мандата, а для мрази Третьяковой таких оснований нет

4) Рада нашла замену Разумкову: избран новый спикер парламента
новым председателем парламента станет Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского

Напомню из wiki Стефанчук, Руслан Алексеевич
С Зеленским Стефанчук познакомился ещё в студенческие годы благодаря КВН

Вот ни разу не кумовство

5) Журналисты "Схем" обнародовали скандальное расследование по "Укрэксимбанку" (видео)
В ходе расследования журналистам удалось выяснить, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донетчины и платит налоги оккупационной власти.

Сообщается, что в качестве залога для кредита Брюховецкий указал торговый центр SkyMall, который с 2010 года находится в центре корпоративного конфликта. Это дело сейчас расследует ГБР и поэтому на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывался арест
...
При этом расследователи сомневаются, можно ли считать такой залог надежным, а также сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть обратно выданные средства
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:05

  pesikot написав:
Галина Третьякова порадовалась в партийном чате кончине депутата, а после возмущения в стенах парламента заявила, что ее свободу слова хотят ограничить
Это не свобода слова - это мерзость
И такая мразь сидит в Верховной Раде
ИЧСХ, такие как Третьякова, считают несогласных с ними - врагами. Не больше и не меньше. Это уже явно психологическая болезнь
Впрочем, наш unicdima точно также считает.

Опередили.
Только что хотел написать, что у нас на форуме такая же зеленая мразь, которая призывает всех несогласных уничтожить. Аж пена брызжет из черного рта.
Если я не ошибаюсь, он здесь остался чуть ли не единственным сторонником квартально-квнской плесени.

В свою очередь, сопредседатель группы "Партия "За майбутне" Тарас Батенко сообщил: "Мы собрали подписи всех глав фракций и депутатских групп в парламенте, кроме "Слуги народа", и обратились к председателю Верховной Рады Украины и председателю Регламентного комитета относительно отзыва Третьяковой с должности главы профильного комитета".
Он добавил, что шокирован поведением Третьяковой, и считает, что она вообще "не достойна быть народным депутатом".

Угу. А сами при голосованиях всецело поддерживаете плесень.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:18

Re: Політичні дискусії

Песікот, ти чому не відповідаєш на питання про твою брехню?
unicdima
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  #<1 ... 7479748074817482
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