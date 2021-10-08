Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:12

Состояние здоровья - средней тяжести

Утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардепа Антона Полякова нашли мертвым в Киеве

Сьогодні вранці Скороход стало погано у Верховній Раді, її забрала швидка, зазначає співрозмовник.

"У неї було помутніння", – сказав він

Галина Третьякова порадовалась в партийном чате кончине депутата, а после возмущения в стенах парламента заявила, что ее свободу слова хотят ограничить

новым председателем парламента станет Руслан Стефанчук, который был первым заместителем спикера ВР и представлял в законодательном органе президента Владимира Зеленского

С Зеленским Стефанчук познакомился ещё в студенческие годы благодаря КВН

В ходе расследования журналистам удалось выяснить, что банк выдал $60 миллионов кредита фирмам бизнесмена Сергея Брюховецкого, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донетчины и платит налоги оккупационной власти.



Сообщается, что в качестве залога для кредита Брюховецкий указал торговый центр SkyMall, который с 2010 года находится в центре корпоративного конфликта. Это дело сейчас расследует ГБР и поэтому на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывался арест

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При этом расследователи сомневаются, можно ли считать такой залог надежным, а также сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть обратно выданные средства



Кратко. 2021-10-08Это не свобода слова - это мерзостьИ такая мразь сидит в Верховной РадеИЧСХ, такие как Третьякова, считают несогласных с ними - врагами. Не больше и не меньше. Это уже явно психологическая болезньВпрочем, нашточно также считает.Ну да, ну да. "Это другое"Вот для Разумкова есть "основания" для лишения мандата, а для мрази Третьяковой таких оснований нетНапомню из wikiВот ни разу не кумовство