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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:18
Песікот, ти чому не відповідаєш на питання про твою брехню?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:20
vitaliian написав:
Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом все произойдет бесконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков, держа ситуацию под контролем. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Востаннє редагувалось Цитрин
в П'ят 08 жов, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:22
Цитрин написав: vitaliian написав:
Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение.
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vitaliian
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:33
vitaliian написав:
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:40
Цитрин написав: vitaliian написав:
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:49
vitaliian написав:
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид
репетировать начали больше года назад, если тянуть еще 2 года, то окно возможностей может закрыться и будет поздно. Да и смысла тянуть уже нет. Гиперинфляция с резким ростом долгов за 2 года только навредит.
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Цитрин
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