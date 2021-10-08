Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.
Рано или поздно это произойдет, а сейчас похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри
Дефолт в США вряд-ли разве что там насмерть сцепятся местные Ющенко и Тимошенко. Тогда уже без разницы стабильность мировой валюты, статус сверхдержавы и прочие мелочи. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
vitaliian написав:Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение.
vitaliian написав:Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность.
vitaliian написав:я вангую на осень 2023 когда приручат ковид
репетировать начали больше года назад, если тянуть еще 2 года, то окно возможностей может закрыться и будет поздно. Да и смысла тянуть уже нет. Гиперинфляция с резким ростом долгов за 2 года только навредит.
После неожиданной для всех смерти нардепа Антона Полякова, политики забеспокоились за свою жизнь. Так, одиозного депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, который напомним предлагал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, слушает советы от другого члена фракции, по всей видимости не менее одиозного чем сам Брагар, что "варенное яйцо в шкарлупе - безопасно в любом случае".
Согласно опубликованному фото, депутат, очевидно, после истории с Поляковым переживает, что его отравят. Среди обсуждаемых советов - пить из запечатанных бутылок, заваривать чай самостоятельно, и есть вареные яйца, самостоятельно очищая их от скорлупы.
1. Чому на агресивній? 2. Что вообще за бред написан? Захотят "убрать" - уберут. Пусть почитают о ядах, которые использует КГБ и прочие моссады, незаметных уколах и т.д. Яйцо по-моему тоже елементарно проколоть иголкой и "зарядить" 3. Грамотность - уровень "украинский депутат"