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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:18
Песікот, ти чому не відповідаєш на питання про твою брехню?
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:20
vitaliian написав:
Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом все произойдет бесконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков, держа ситуацию под контролем. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Востаннє редагувалось Цитрин
в П'ят 08 жов, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:22
Цитрин написав: vitaliian написав:
Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:33
vitaliian написав:
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:40
Цитрин написав: vitaliian написав:
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность.
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:49
vitaliian написав:
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид
репетировать начали больше года назад, если тянуть еще 2 года, то окно возможностей может закрыться и будет поздно. Да и смысла тянуть уже нет. Гиперинфляция с резким ростом долгов за 2 года только навредит.
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Цитрин
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Додано: Суб 09 жов, 2021 10:36
Теперь понятно, каким боком Скороход упала в обморок
сообщают, что полиция задержала Джамбулатова – помощника депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде. К слову, покойный Поляков проживал со Скороход.
Задержанный говорит, что сидел с Поляковым вчера вечером в ресторане, Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной. Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси – пока не известно.
В СМИ появились неожиданные подробности связанные со смертью Антона Полякова. Нардеп якобы встречался с "криминальным авторитетом" Русланом Джамбулатовым, который находится под санкциями СНБО. Пишут, что именно он посалил Антона в такси. Мало того, Джамбулатов работает помощником нардепа Анны Скороход, с которой Антон, по заявлениям СМИ, вместе проживал. Потерявшая сегодня сознание в Раде Скороход, по словам очевидцев, была в шоке и пыталась дозвониться до Полякова и кричала о своей беременности.
Брифинг главы полиции Киева на тему гибели Антона Полякова оставил больше вопросов, чем дал ответов.
Итак, имеем смерть молодого человека, народного депутата, одного из главных критиков власти от интоксикации и, внимание, никто не задержан‼️
Отпустили и таксиста и человека в компании которого Антон провёл последние часы жизни. Причём время они проводили странно: катались по городу, а потом «друг» высадил Антона, не довезя до дома.
На большинство вопросов полиция просит дать время и ссылается на тайну следствия. Кажется, им просто надо время, что бы придумать свою версию и потом впарить обществу, под радостные посты Третьяковой.
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