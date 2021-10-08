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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7480748174827483 Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:13 Цитрин написав: zРадио написав: Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.

Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.



Рано или поздно это произойдет, а сейчас похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри Рано или поздно это произойдет, а сейчас похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри

Дефолт в США вряд-ли разве что там насмерть сцепятся местные Ющенко и Тимошенко. Тогда уже без разницы стабильность мировой валюты, статус сверхдержавы и прочие мелочи. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему. Дефолт в США вряд-ли разве что там насмерть сцепятся местные Ющенко и Тимошенко. Тогда уже без разницы стабильность мировой валюты, статус сверхдержавы и прочие мелочи. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему. vitaliian

Повідомлень: 8809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:18 Re: Політичні дискусії Песікот, ти чому не відповідаєш на питання про твою брехню? unicdima

Повідомлень: 1927 З нами з: 10.06.19 Подякував: 80 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:20 vitaliian написав: Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.



Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом все произойдет бесконтрольно.



Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков, держа ситуацию под контролем. Другой такой удобный случай уже врядли будет. Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом все произойдет бесконтрольно.Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков, держа ситуацию под контролем. Другой такой удобный случай уже врядли будет. Востаннє редагувалось Цитрин в П'ят 08 жов, 2021 21:23, всього редагувалось 1 раз. Цитрин

Повідомлень: 289 З нами з: 26.06.21 Подякував: 33 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:22 Цитрин написав: vitaliian написав: Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.



Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.



Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет. Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет.

Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение. Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение. vitaliian

Повідомлень: 8809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:33 vitaliian написав: Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.



Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.



Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год. Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год. Цитрин

Повідомлень: 289 З нами з: 26.06.21 Подякував: 33 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:40 Цитрин написав: vitaliian написав: Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.



Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.



Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год. Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год. я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность. я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность. vitaliian

Повідомлень: 8809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1580 раз. Подякували: 2296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 21:49 vitaliian написав: я вангую на осень 2023 когда приручат ковид я вангую на осень 2023 когда приручат ковид



репетировать начали больше года назад, если тянуть еще 2 года, то окно возможностей может закрыться и будет поздно. Да и смысла тянуть уже нет. Гиперинфляция с резким ростом долгов за 2 года только навредит. репетировать начали больше года назад, если тянуть еще 2 года, то окно возможностей может закрыться и будет поздно. Да и смысла тянуть уже нет. Гиперинфляция с резким ростом долгов за 2 года только навредит. Цитрин

Повідомлень: 289 З нами з: 26.06.21 Подякував: 33 раз. Подякували: 53 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:36



сообщают, что полиция задержала Джамбулатова – помощника депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде. К слову, покойный Поляков проживал со Скороход.



Задержанный говорит, что сидел с Поляковым вчера вечером в ресторане, Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной. Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси – пока не известно.



В СМИ появились неожиданные подробности связанные со смертью Антона Полякова. Нардеп якобы встречался с "криминальным авторитетом" Русланом Джамбулатовым, который находится под санкциями СНБО. Пишут, что именно он посалил Антона в такси. Мало того, Джамбулатов работает помощником нардепа Анны Скороход, с которой Антон, по заявлениям СМИ, вместе проживал. Потерявшая сегодня сознание в Раде Скороход, по словам очевидцев, была в шоке и пыталась дозвониться до Полякова и кричала о своей беременности.



Брифинг главы полиции Киева на тему гибели Антона Полякова оставил больше вопросов, чем дал ответов.



Итак, имеем смерть молодого человека, народного депутата, одного из главных критиков власти от интоксикации и, внимание, никто не задержан‼️



Отпустили и таксиста и человека в компании которого Антон провёл последние часы жизни. Причём время они проводили странно: катались по городу, а потом «друг» высадил Антона, не довезя до дома.



На большинство вопросов полиция просит дать время и ссылается на тайну следствия. Кажется, им просто надо время, что бы придумать свою версию и потом впарить обществу, под радостные посты Третьяковой. Теперь понятно, каким боком Скороход упала в обморок Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15390 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8484 раз. Подякували: 4104 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7480748174827483 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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