Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Дефолт США, пусть даже технический, маловероятен.
Рано или поздно это произойдет, а сейчас похоже самое оптимальное время сдуть перегретые пузыри
Дефолт в США вряд-ли разве что там насмерть сцепятся местные Ющенко и Тимошенко. Тогда уже без разницы стабильность мировой валюты, статус сверхдержавы и прочие мелочи. Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
vitaliian написав:Технически не так страшен сам дефолт как его влияние на умы инвесторов и бизнеса в целом. Многие не знают что это, но на всякий случай боятся, даже на этой ветке судя по всему.
Так в том-то и дело, что сейчас пока идет эпидемия и нарушена логистика самое время контролируемо спустить пар, иначе потом рванет безконтрольно.
Нарушенная логистика замедляя процессы позволит минимизировать риск нежданчиков и выхода ситуации из под контроля. Другой такой удобный случай уже врядли будет.
Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно. А цена на коммоды подсказывает что давно пора. Это конечно сделают, строго на этапе уверенного роста мировой экономики. Так жертв будет поменьше. Лучше уменьшить рост, чем усилить падение.
vitaliian написав:Здравый смысл подсказывает спускать пар осторожно.
Именно, поэтому делать это нужно во время эпидемии, пока нарушена логистика и есть возможность в случае чего использовать стоп-кран в виде локдауна. Потом такой возможности не будет.
Если эпидемия как пишут до 2025 года, 2 года на управляемый выход, итого крайний срок 2023 год.
я вангую на осень 2023 когда приручат ковид (не вакцинами, а действующим лекарством типа тамифлю). Во первых сша ещё продаст миру надцать миллиардов таблеток по 20$ каждая, кто откажется от такого бонуса? Во вторых эта новость сама по себе подстегнет экономическую активность.
vitaliian написав:я вангую на осень 2023 когда приручат ковид
репетировать начали больше года назад, если тянуть еще 2 года, то окно возможностей может закрыться и будет поздно. Да и смысла тянуть уже нет. Гиперинфляция с резким ростом долгов за 2 года только навредит.
Теперь понятно, каким боком Скороход упала в обморок
сообщают, что полиция задержала Джамбулатова – помощника депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде. К слову, покойный Поляков проживал со Скороход.
Задержанный говорит, что сидел с Поляковым вчера вечером в ресторане, Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной. Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси – пока не известно.
В СМИ появились неожиданные подробности связанные со смертью Антона Полякова. Нардеп якобы встречался с "криминальным авторитетом" Русланом Джамбулатовым, который находится под санкциями СНБО. Пишут, что именно он посалил Антона в такси. Мало того, Джамбулатов работает помощником нардепа Анны Скороход, с которой Антон, по заявлениям СМИ, вместе проживал. Потерявшая сегодня сознание в Раде Скороход, по словам очевидцев, была в шоке и пыталась дозвониться до Полякова и кричала о своей беременности.
Также начальник полиции Киева Выговский сказал, что Джамбулатов не находится в санкционных списках СНБО. Там его однофамилец.
Брифинг главы полиции Киева на тему гибели Антона Полякова оставил больше вопросов, чем дал ответов.
Итак, имеем смерть молодого человека, народного депутата, одного из главных критиков власти от интоксикации и, внимание, никто не задержан‼️
Отпустили и таксиста и человека в компании которого Антон провёл последние часы жизни. Причём время они проводили странно: катались по городу, а потом «друг» высадил Антона, не довезя до дома.
На большинство вопросов полиция просит дать время и ссылается на тайну следствия. Кажется, им просто надо время, что бы придумать свою версию и потом впарить обществу, под радостные посты Третьяковой.
"В части вопроса относительно Петра Алексеевича - это на самом деле сложный вопрос. По состоянию на сегодня мы в интересах следствия не разглашаем других фигурантов, но учитывая то, что вы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы об этом сообщим на брифинге", - сказал Баканов
Собственно, это и есть причина новых "подозрений" Медведчуку - Порошенко и Гонтарева. Медведчук сейчас хорошо чувствует себя под домашним арестом
Ничего не нашли на Порошенко, поэтому натягивают очередные "подозрения". Потому что, Оффшор"95 жопу таки поджигает
Європейський Союз і США дуже розчаровані зволіканням у конкурсі з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки вона підриває роботу антикорупційних органів. Про це йдеться в заяві на сторінці посольства США в Facebook
pesikot написав:Собственно, зелёная плесень пробила очередное дно наплевательства на законы Кукловоды Зеленского узурпировали власть
Когда их будут выносить из власти, не стоит им кричать о законе и праве Именно они положили большой прибор на закон и право
Порохате брехло, і де там порушення закону? Навіть ваші ПЄСи нічого не можуть заперечити по звільненню гавнюка Разумкова. Як сьогодні один порохатий сказав- буква закону не порушена, порушено дух закону Кончені