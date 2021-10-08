Додано: Суб 09 жов, 2021 15:55

Патрулі ОБСЄ зафіксували в житловому районі Луганська буксирувану гаубицю Д-30 "Жаба" 122 мм і протитанкову пушку МТ-12 "Рапіра" 100 мм.



Також вони виявили дві системи БМ-21 "Град" 122 мм в житловому районі селища Катеринівка (колишнє Ювілейне), яке знаходиться в 8 км на захід від Луганська

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал, что высшие должностные лица государства "возили чемоданы" с деньгами в теористические организации

"В части вопроса относительно Петра Алексеевича - это на самом деле сложный вопрос. По состоянию на сегодня мы в интересах следствия не разглашаем других фигурантов, но учитывая то, что вы увидели, другого варианта, чем отрабатывать версию о причастности господина Порошенко и госпожи Гонтаревой к этому процессу, просто невозможно. Если соответствующие доказательства будут собраны, мы об этом сообщим на брифинге", - сказал Баканов

В сентябре Украина обязалась в ближайшее время избрать главу САП, это было зафиксировано в общем заявлении после встречи президента Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена.

Європейський Союз і США дуже розчаровані зволіканням у конкурсі з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки вона підриває роботу антикорупційних органів. Про це йдеться в заяві на сторінці посольства США в Facebook

Кратко. 2021-10-09А потом российские пропагандоны будут верещать о том, что, ВСУ обстреливает жилые кварталыТипичная тактика террористов ЛНР/ДНРКогда Зеленского, Баканова и Шефира поймали на оффшорах. Хотя до этого Зеленский говорил, что оффшоры - это капец как плохоЭти клоуны включили режим "кое-кто возил чемоданы с деньгами". Ну сами возили чемоданы с деньгами. Поэтому, на другое фантазии не хватаетЯвная квинтесенция - "Майоры с баулами денег", в отношении Оффшор"95Собственно, это и есть причина новых "подозрений" Медведчуку - Порошенко и Гонтарева.Медведчук сейчас хорошо чувствует себя под домашним арестомНичего не нашли на Порошенко, поэтому натягивают очередные "подозрения".Потому что, Оффшор"95 жопу таки поджигаетЕсли Третьякова мразь, то её оставляют главой комитетаСлуга народа - моральные уроды