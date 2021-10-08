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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7481748274837484
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:09

  pesikot написав:Когда Зеленского, Баканова и Шефира поймали на оффшорах. Хотя до этого Зеленский говорил, что оффшоры - это капец как плохо

Эти клоуны включили режим "кое-кто возил чемоданы с деньгами". Ну сами возили чемоданы с деньгами. Поэтому, на другое фантазии не хватает

Явная квинтесенция - "Майоры с баулами денег", в отношении Оффшор"95

Зеленський чи Баканов будучи на державній службі займаються офшорами як Петро коли був президентом? Брехло ти.
А тісні особисті звязки Петра з Медведчуком дуже добре показують, що то за мерзота.
unicdima
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  #<1 ... 7481748274837484
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