|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:09
pesikot написав:
Когда Зеленского, Баканова и Шефира поймали на оффшорах. Хотя до этого Зеленский говорил, что оффшоры - это капец как плохо
Эти клоуны включили режим "кое-кто возил чемоданы с деньгами". Ну сами возили чемоданы с деньгами. Поэтому, на другое фантазии не хватает
Явная квинтесенция - "Майоры с баулами денег", в отношении Оффшор"95
Зеленський чи Баканов будучи на державній службі займаються офшорами як Петро коли був президентом? Брехло ти.
А тісні особисті звязки Петра з Медведчуком дуже добре показують, що то за мерзота.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1933
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор