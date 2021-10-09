Додано: Суб 09 жов, 2021 10:36

сообщают, что полиция задержала Джамбулатова – помощника депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде. К слову, покойный Поляков проживал со Скороход.



Задержанный говорит, что сидел с Поляковым вчера вечером в ресторане, Поляков выпил и жаловался ему на ссору с Анной. Потом они вышли с ресторана и сели в машину Джамбулатова. Катались по городу, после чего Руслан высадил пьяного депутата из авто. Что было дальше и каким образом Поляков оказался именно в этом такси – пока не известно.

В СМИ появились неожиданные подробности связанные со смертью Антона Полякова. Нардеп якобы встречался с "криминальным авторитетом" Русланом Джамбулатовым, который находится под санкциями СНБО. Пишут, что именно он посалил Антона в такси. Мало того, Джамбулатов работает помощником нардепа Анны Скороход, с которой Антон, по заявлениям СМИ, вместе проживал. Потерявшая сегодня сознание в Раде Скороход, по словам очевидцев, была в шоке и пыталась дозвониться до Полякова и кричала о своей беременности.

Также начальник полиции Киева Выговский сказал, что Джамбулатов не находится в санкционных списках СНБО. Там его однофамилец.

Брифинг главы полиции Киева на тему гибели Антона Полякова оставил больше вопросов, чем дал ответов.



Итак, имеем смерть молодого человека, народного депутата, одного из главных критиков власти от интоксикации и, внимание, никто не задержан‼️



Отпустили и таксиста и человека в компании которого Антон провёл последние часы жизни. Причём время они проводили странно: катались по городу, а потом «друг» высадил Антона, не довезя до дома.



На большинство вопросов полиция просит дать время и ссылается на тайну следствия. Кажется, им просто надо время, что бы придумать свою версию и потом впарить обществу, под радостные посты Третьяковой.

Теперь понятно, каким боком Скороход упала в обморок