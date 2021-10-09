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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7481748274837484
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:48

Re: Політичні дискусії

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unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 10:52

  unicdima написав:Зображення

Цирк на дроте. Зеленые "активисты" против коричневых :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:05

  Вкладчик1234 написав:
  unicdima написав:Зображення

Цирк на дроте. Зеленые "активисты" против коричневых :)

Надо срочно переключить внимание общества с зеленых офшоров и слива "вагнеровцев" на борьбу с ветряными мельницами.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:15

  Schmit написав:Надо срочно переключить внимание общества с зеленых офшоров и слива "вагнеровцев" на борьбу с ветряными мельницами.

У общєства немає ніяких питань по офшорах чи вагнерівцях, це все штучні скандали інспіровані порохатими ЗМІ для відволікання уваги від реальних злочинів Порошенка та його банди.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:17

  unicdima написав:
  Schmit написав:Надо срочно переключить внимание общества с зеленых офшоров и слива "вагнеровцев" на борьбу с ветряными мельницами.

У общєства немає ніяких питань по офшорах чи вагнерівцях, це все штучні скандали інспіровані порохатими ЗМІ для відволікання уваги від реальних злочинів Порошенка та його банди.

За усіх не розписуйся.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 11:20

  Schmit написав:Надо срочно переключить внимание общества с зеленых офшоров и слива "вагнеровцев" на борьбу с ветряными мельницами.

Пятница, ВР, отчёт Правительства в ВР Украины.

Услышав, не полный отчёт от артиста, исполняющего роль министра Энергетики Украины - я прозрел,... - медали от Агрессора им гарантированы - проект "Государство Украина" - закрыт(ликвидирован) Кабинетом Министров Украины.

далее не удалось увидеть:
1. Их ликвидировали в ВР?
2. Им дали сгруппироваться в соседнем здании?
3. Их устранят оптом?

- Отключили свет, если ранее это были катастрофические "веерные отключения", то теперь это благие "Віялові відключення".

Кто нибудь посвятит в суть происходящего, да бы не было стандартизированного отношения к людям, что находятся в Киеве и сумели сохранить свою ориетацию?
Kudrjavuy
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