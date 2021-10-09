|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 жов, 2021 10:48
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 10 жов, 2021 10:52
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:05
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:15
У общєства немає ніяких питань по офшорах чи вагнерівцях, це все штучні скандали інспіровані порохатими ЗМІ для відволікання уваги від реальних злочинів Порошенка та його банди.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:17
За усіх не розписуйся.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:20
Пятница, ВР, отчёт Правительства в ВР Украины.
Услышав, не полный отчёт от артиста, исполняющего роль министра Энергетики Украины - я прозрел,... - медали от Агрессора им гарантированы - проект "Государство Украина" - закрыт(ликвидирован) Кабинетом Министров Украины.
далее не удалось увидеть:
1. Их ликвидировали в ВР?
2. Им дали сгруппироваться в соседнем здании?
3. Их устранят оптом?
- Отключили свет, если ранее это были катастрофические "веерные отключения", то теперь это благие "Віялові відключення".
Кто нибудь посвятит в суть происходящего, да бы не было стандартизированного отношения к людям, что находятся в Киеве и сумели сохранить свою ориетацию?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|