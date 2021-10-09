Надо срочно переключить внимание общества с зеленых офшоров и слива "вагнеровцев" на борьбу с ветряными мельницами.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 жов, 2021 11:05
Додано: Нед 10 жов, 2021 12:47
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так.
Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...?
А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами?
Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:30
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент
вірю/не вірю(подобається/не подобається)
і не пробує перевірити почуті результати....
Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе
а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть
З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше...
Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів...
Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії.
І тут все просто
Натовп легше керується емоціями ніж логікою.
Додано: Нед 10 жов, 2021 15:46
Дякую за відверту відповідь.
Дискусію розводити не буду, оскільки модератори і так витруть наші повідомлення.
Із першою частиною вашого повідомлення погоджуюсь на всі 100%
А от друга мене здивувала. Чесно! Щиро!
Я ярий ВАКЦИНАТОР! І вперше чую від АнтиВакцинатора про якесь наукове підґрунтя свої думок на тему вакцинування. Зазвичай все з точністю до навпаки!
Бажаю вам Здоров'я, шановний budivelnik. Щиро! Не хворійте!
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