Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так. Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...? А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами? Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Realist написав:Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так. Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...? А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами? Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент вірю/не вірю(подобається/не подобається) і не пробує перевірити почуті результати.... Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше... Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів... Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії. І тут все просто Натовп легше керується емоціями ніж логікою.
Realist написав:Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так. Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...? А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами? Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент вірю/не вірю(подобається/не подобається) і не пробує перевірити почуті результати.... Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше... Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів... Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії. І тут все просто Натовп легше керується емоціями ніж логікою.
Дякую за відверту відповідь. Дискусію розводити не буду, оскільки модератори і так витруть наші повідомлення. Із першою частиною вашого повідомлення погоджуюсь на всі 100% А от друга мене здивувала. Чесно! Щиро! Я ярий ВАКЦИНАТОР! І вперше чую від АнтиВакцинатора про якесь наукове підґрунтя свої думок на тему вакцинування. Зазвичай все з точністю до навпаки! Бажаю вам Здоров'я, шановний budivelnik. Щиро! Не хворійте!
Об этом ТСН сообщил адвокат водителя в понедельник, 11 октября.
Новые обстоятельства в деле о смерти Антона Полякова. Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили труп нардепа, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Оказалось, что таксист не подбирал Полякова на транспортной остановке, а ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой.
«Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.
Кроме этого, он заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения: вместо трёх часов в отделении, таксист провёл там почти сутки, что противоречит законодательству. От него также скрывали, где допрашивают его клиента и когда освободят.