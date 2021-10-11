Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так. Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...? А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами? Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Realist написав:Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так. Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...? А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами? Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент вірю/не вірю(подобається/не подобається) і не пробує перевірити почуті результати.... Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше... Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів... Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії. І тут все просто Натовп легше керується емоціями ніж логікою.
Realist написав:Так як повідомлення вже виділено/переміщено запитаю так. Шановний budivelnik, хочу для себе (форумчан) дещо прояснити. Ви зараз порівняли виборців ЗеКоманди із...? А ось тут я власне якраз і питання. Бо не зрозумів чи із вакцинаторами чи із антивакцинаторами? Будь ласка, на правах вихідного офтопу проясніть це питання. Дякую.
Всіх, хто при прийнятті рішень більше покладається на аргумент вірю/не вірю(подобається/не подобається) і не пробує перевірити почуті результати.... Зекоманда - практично всяя побудована на адептах вірю/подобається Зе а чи правильно він дії , чи на шкоду - вони перевіряти не будуть З вакцинаторами/антивакцинаторами - трошки складніше... Але з моїх спостережень - у антивакцинаторів більше запитань і спроб розібратись ніж у вакцинаторів... Вакцинатори вибрали стратегію хайпу( подача смажених фактів..без пояснення на що цей факт впливає)..тобто вакцинатори більше пробують вплинути на емоційне сприйняття ніж реальні потреби/дії. І тут все просто Натовп легше керується емоціями ніж логікою.
Дякую за відверту відповідь. Дискусію розводити не буду, оскільки модератори і так витруть наші повідомлення. Із першою частиною вашого повідомлення погоджуюсь на всі 100% А от друга мене здивувала. Чесно! Щиро! Я ярий ВАКЦИНАТОР! І вперше чую від АнтиВакцинатора про якесь наукове підґрунтя свої думок на тему вакцинування. Зазвичай все з точністю до навпаки! Бажаю вам Здоров'я, шановний budivelnik. Щиро! Не хворійте!
Об этом ТСН сообщил адвокат водителя в понедельник, 11 октября.
Новые обстоятельства в деле о смерти Антона Полякова. Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили труп нардепа, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Оказалось, что таксист не подбирал Полякова на транспортной остановке, а ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой.
«Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.
Кроме этого, он заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения: вместо трёх часов в отделении, таксист провёл там почти сутки, что противоречит законодательству. От него также скрывали, где допрашивают его клиента и когда освободят.
Вкладчик1234 написав:Об этом ТСН сообщил адвокат водителя в понедельник, 11 октября.
Новые обстоятельства в деле о смерти Антона Полякова. Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили труп нардепа, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Оказалось, что таксист не подбирал Полякова на транспортной остановке, а ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой.
«Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.
Кроме этого, он заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения: вместо трёх часов в отделении, таксист провёл там почти сутки, что противоречит законодательству. От него также скрывали, где допрашивают его клиента и когда освободят.
а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися?
виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це.
зате що там варнякає адвокат, то це так, це звісно варте уваги. били його чи ні, різні там прокуратури з дбрами розберуться. головне шо слідів немає це звісно дає волю язику адвоката. можна верзти що завгодно. ви собі самі спробуйте відповісти на запитання - як можна "ізбіть" щоб зовсім ніяких слідів не залишилося? ні синців нічого? і хто, знаходячись при здоровому глузді, чи хоча б при його зачатках, буде гамселити ну чи не наголовнішого свідка, принаймні на даний момент, до якого прикута увага всіх, які тільки є, правоохоронних органів та преси, а також суспільства. покажіть пальцем, хто настільки дєрзкій і настільки відморозок, що буде так робити?
Вкладчик1234 написав:Об этом ТСН сообщил адвокат водителя в понедельник, 11 октября.
Новые обстоятельства в деле о смерти Антона Полякова. Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили труп нардепа, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Оказалось, что таксист не подбирал Полякова на транспортной остановке, а ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой.
«Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.
Кроме этого, он заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения: вместо трёх часов в отделении, таксист провёл там почти сутки, что противоречит законодательству. От него также скрывали, где допрашивают его клиента и когда освободят.
а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися?
виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це.
зате що там варнякає адвокат, то це так, це звісно варте уваги. били його чи ні, різні там прокуратури з дбрами розберуться. головне шо слідів немає це звісно дає волю язику адвоката. можна верзти що завгодно. ви собі самі спробуйте відповісти на запитання - як можна "ізбіть" щоб зовсім ніяких слідів не залишилося? ні синців нічого? і хто, знаходячись при здоровому глузді, чи хоча б при його зачатках, буде гамселити ну чи не наголовнішого свідка, принаймні на даний момент, до якого прикута увага всіх, які тільки є, правоохоронних органів та преси, а також суспільства. покажіть пальцем, хто настільки дєрзкій і настільки відморозок, що буде так робити?
Ну подождём пока (если) эту информацию разместят на идеологически-верном канале "Прямой" (или "Дом" - какой там сейчас самый "верный"?)
Таксиста, в машине которого нашли нардепа мертвым, избивали в отделении полиции за ложные показания. На самом деле он не подобрал Полякова (как заявлялось первоначально). Погибшего депутата к нему пересадили из другой машины. Об этом заявил адвокат таксиста в интервью ТСН.
"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — заявляет адвокат.
Также известно, что таксиста остановила полиция за пересечение двойной сплошной. Адвокат объяснил, что таксист пошел на нарушение ПДД т.к. Полякову стало плохо, у него начались судороги, и водитель решил оперативно везти его в больницу.
Вкладчик1234 написав:Ну подождём пока (если) эту информацию разместят на идеологически-верном канале "Прямой" (или "Дом" - какой там сейчас самый "верный"?)
Таксиста, в машине которого нашли нардепа мертвым, избивали в отделении полиции за ложные показания. На самом деле он не подобрал Полякова (как заявлялось первоначально). Погибшего депутата к нему пересадили из другой машины. Об этом заявил адвокат таксиста в интервью ТСН.
"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет", — заявляет адвокат.
Также известно, что таксиста остановила полиция за пересечение двойной сплошной. Адвокат объяснил, что таксист пошел на нарушение ПДД т.к. Полякову стало плохо, у него начались судороги, и водитель решил оперативно везти его в больницу.
тобто хоча б на це
wild.tomcat написав: ви собі самі спробуйте відповісти на запитання - як можна "ізбіть" щоб зовсім ніяких слідів не залишилося? ні синців нічого? і хто, знаходячись при здоровому глузді, чи хоча б при його зачатках, буде гамселити ну чи не наголовнішого свідка, принаймні на даний момент, до якого прикута увага всіх, які тільки є, правоохоронних органів та преси, а також суспільства. покажіть пальцем, хто настільки дєрзкій і настільки відморозок, що буде так робити?
хоча б собі ви дати відповідь таки не в стані? ну воно і не дивно.