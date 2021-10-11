Додано: Пон 11 жов, 2021 18:47

Вкладчик1234 написав: Об этом ТСН сообщил адвокат водителя в понедельник, 11 октября.

Новые обстоятельства в деле о смерти Антона Полякова. Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили труп нардепа, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний. Оказалось, что таксист не подбирал Полякова на транспортной остановке, а ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой.



«Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.



Кроме этого, он заявил, что со стороны правоохранителей были и другие нарушения: вместо трёх часов в отделении, таксист провёл там почти сутки, что противоречит законодательству. От него также скрывали, где допрашивают его клиента и когда освободят.

https://vesti.ua/politika/taksist-kotoryj-vez-polyakova-izmenil-pokazaniya-i-priznalsya-vo-lzhi Об этом ТСН сообщил адвокат водителя в понедельник, 11 октября.

а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися?виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це.зате що там варнякає адвокат, то це так, це звісно варте уваги. били його чи ні, різні там прокуратури з дбрами розберуться. головне шо слідів немаєце звісно дає волю язику адвоката. можна верзти що завгодно. ви собі самі спробуйте відповісти на запитання - як можна "ізбіть" щоб зовсім ніяких слідів не залишилося? ні синців нічого? і хто, знаходячись при здоровому глузді, чи хоча б при його зачатках, буде гамселити ну чи не наголовнішого свідка, принаймні на даний момент, до якого прикута увага всіх, які тільки є, правоохоронних органів та преси, а також суспільства. покажіть пальцем, хто настільки дєрзкій і настільки відморозок, що буде так робити?