Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав: «Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез.[/b] Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.
а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися? виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це.
Может, таксиста предупредили, когда сажали Полякова, чтобы не трепал языком. Но в избиение верится мало, непонятна цель.
Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну
Законопроєкт про олігархів:
1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.
2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.
Злочин на злочині.
Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".
Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.
Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.
Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.
Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.
Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.
V2 написав:Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну
Законопроєкт про олігархів:
1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.
2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.
Злочин на злочині.
Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".
Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.
Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.
Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.
Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.
Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.
"Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", - написал Медведев.
Отдельно хочу отметить, что у них - ВСЁ Хорошо! И Псаки предложение с инвестициями в энергетику повезла, какие и Китаю не снились. Плохо только у нас, ... - вернее тех, кто не "вывел", кто не "Крал", кто честно работал(и работает) на Украину.