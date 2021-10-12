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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7482748374847485 Додано: Вів 12 жов, 2021 12:14 wild.tomcat написав: Вкладчик1234 написав: «Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез.[/b] Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат. «Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез.[/b] Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат. а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися?

виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це. а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися?виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це.

Может, таксиста предупредили, когда сажали Полякова, чтобы не трепал языком.

Но в избиение верится мало, непонятна цель. Может, таксиста предупредили, когда сажали Полякова, чтобы не трепал языком.Но в избиение верится мало, непонятна цель. Starikan 2 Повідомлень: 18345 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2237 раз. Подякували: 2988 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 12:16 Re: Політичні дискусії



Законопроєкт про олігархів:



1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.



2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.



Злочин на злочині.



Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".



Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.



Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.



Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.



Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.



Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.



Президент Росії Володимир Путін десь потирає руки. Тому що він не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. У нього маленьке свято.

https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -preodolet Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює УкраїнуЗаконопроєкт про олігархів:1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.Злочин на злочині.Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно.Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.Президент Росії Володимир Путін десь потирає руки. Тому що він не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. У нього маленьке свято. V2 4 Повідомлень: 7209 З нами з: 03.07.09 Подякував: 266 раз. Подякували: 1210 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 жов, 2021 14:51 V2 написав: Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну

Законопроєкт про олігархів:

1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.

2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.

Злочин на злочині.

Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".

Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.

Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.

Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.



Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.



Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.



Президент Росії Володимир Путін десь потирає руки. Тому що він не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. У нього маленьке свято.

https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -preodolet Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює УкраїнуЗаконопроєкт про олігархів:1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.Злочин на злочині.Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно.Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.Президент Росії Володимир Путін десь потирає руки. Тому що він не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. У нього маленьке свято.

Все точнісінько по тому шаблону по якому Росія постійно звинувачує Україну, від людини яка є фанатом Порошенка і агітувала за того на минулих виборах іншого і не очікувалося. Все точнісінько по тому шаблону по якому Росія постійно звинувачує Україну, від людини яка є фанатом Порошенка і агітувала за того на минулих виборах іншого і не очікувалося. unicdima

Повідомлень: 1945 З нами з: 10.06.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 144 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 жов, 2021 14:07 unicdima написав: V2 написав: Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну

Законопроєкт про олігархів:

1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.

2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.

Злочин на злочині.

Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".

Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.

Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.

Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.



Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.



Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.



Президент Росії Володимир Путін десь потирає руки. Тому що він не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. У нього маленьке свято.

https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... -preodolet Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює УкраїнуЗаконопроєкт про олігархів:1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.Злочин на злочині.Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно.Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.Президент Росії Володимир Путін десь потирає руки. Тому що він не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. У нього маленьке свято.

Все точнісінько по тому шаблону по якому Росія постійно звинувачує Україну, від людини яка є фанатом Порошенка і агітувала за того на минулих виборах іншого і не очікувалося. Все точнісінько по тому шаблону по якому Росія постійно звинувачує Україну, від людини яка є фанатом Порошенка і агітувала за того на минулих виборах іншого і не очікувалося.

Может суть в другом?

Как раз в результатах деятельности, через призму статьи Первой Конституции Украины?

Где "Кое кто" является её "Гарантом".

А не новым трактователем.(с тотальным разводом) Может суть в другом?Как раз в результатах деятельности, через призмуГде "Кое кто" является её "Гарантом".А не новым трактователем.(с тотальным разводом) Kudrjavuy

Повідомлень: 8884 З нами з: 20.09.12 Подякував: 717 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7482748374847485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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