Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вкладчик1234 написав: «Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез.[/b] Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — утверждает адвокат.
а ви не пробували всіляким лайном собі череп не забивати і іншим не намагатися? виділене вас ніяким чином не дивує? і ніби так і має бути. ну подумаєш, взяв та й сказав собі. ну що тут такого. ну хочеться йому так. напевно, похвалити його слід за це.
Может, таксиста предупредили, когда сажали Полякова, чтобы не трепал языком. Но в избиение верится мало, непонятна цель.
Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну
Законопроєкт про олігархів:
1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада.
2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити.
Злочин на злочині.
Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій".
Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету.
Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо.
Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.
Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.
Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.
V2 написав:Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну Законопроєкт про олігархів: 1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада. 2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити. Злочин на злочині. Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій". Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету. Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо. Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.
Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.
Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.
V2 написав:Володимир Путін не вміє здолати демократичну країну. Авторитарну вміє. І саме на таку Володимир Зеленський перетворює Україну Законопроєкт про олігархів: 1. Поданий на підпис президенту не в тому вигляді, за який проголосувала Верховна Рада. 2. Поданий з порушенням регламенту – не тією людиною, яка повинна і має право це робити, а тією людиною, яка не має права цього робити. Злочин на злочині. Парламент остаточно перетворюється на "не місце для дискусій". Неважливо, за що голосують народні депутати. Будь-який текст можна подати на підпис монархові – головне знайти двері до його кабінету. Раніше казали: "Не важливо, як голосують, а важливо, як рахують". Тепер і це неважливо. Державна інституція, яка тримає легітимність держави та демократичний лад, знищується шаленими темпами.
Всі, хто сумнівався, яким буде новообраний спікер, тепер мають залишити сумніви. Досвідчений юрист точно знає, на що йде, коли втоптує Закон у лайно. Він точно знає, яка за це відповідальність буде після демократичного переходу влади. І це зайвий раз доводить, що демократичного переходу влади ці люди не планують допустити.
Народні депутати, які долучилися до руйнування парламентаризму, ми вас запам'ятали.
Гарно про роль народу та можновладців. Наочно, яскраво, чітко.
А після зміни влади (хоч через вибори в термін, хоч достроково, хоч через Майдан та інше), як завжди, буде лунати -- народ вирішив, зробив)))
Як влучно-то --- замість клоунів подадуть (у меню) народу чоловіків у краватках. Тобто технократів. Меню... Та просування страви...
Ще влучніше -- вся точка стабілізації суспільства лежить у задоволенні цілей-інтересів олігархів (можновладців).
Ну і саме влучне -- якщо можновладцям потрібні такі-то правила гри (умови, закони, правила в суспільстві), то такі вони їх і роблять. "Набридло" стріляти, підкладати вибухівку, то Кучма, потім запит на аля Ющенка і т.д. Потрібно стало посунути медведчуків та Ко, а також іноземців з усяких наглядових рад та тещо ... як не дивно посунув ЗЕ.
Якесь замкнуте коло: тільки потягнеться країна в якийсь бік (рашки, Заходу) сильніше, так відкат назад.
Даже цікаво кого "технократами" в меню назвуть. Разумкова, Кличка, Гройсмана, Яценюка і т.д.? І головне: чому рінати та Ко одразу не замінили ПАПа цима технократами, а вирішили зробити це через Зе))))) Стратегічне мислення))