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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7483748474857486
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:57

Ітогі подвєдьом. 2021-10-15

Ітогі подвєдьом. 2021-10-15

1) Агрессия РФ в Керченском проливе: в Гааге начинаются слушания по делу (видео)
В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что Арбитражный трибунал признает юрисдикцию по делу захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года

"Россия хочет уйти от ответа". Украина в Гааге начала выступать по делу о захвате моряков
"Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины. Россия стремится уйти от решения спора по конвенции ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это", – сказала украинский дипломат.

Надеюсь, что украинская сторона подала иск в суд соответствующей юрисдикции, а не "на деревню дедушке"

2) Медведчук остается под домашним арестом
Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Итак, Медведчука обвиняют в гос.измене - одно из тяжелеших обвинений, но оставляют его под домашним арестом
В тоже время, те, кто причастен к производству ДШК - сидят в СИЗО с залогом в 400 лямов гривен каждый

И в "деле" Медведчука всё чаще вспоминают Порошенко
То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко

Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы

3) Отказ от поддержки боевиков, признание ответственности за войну на Донбассе: в ЕС обратились к России
В Евросоюзе призвали Россию прекратить финансирование боевиков на Донбассе и использовать свое влияние на них для прекращения огня

Вода - мокрая, огонь - горячий

Но к ЕС претензий нет.

Есть претензии к Зеленскому, который подобные формулировки продвигает, ничего не предлагая.

Он же у нас за внешнюю политику отвечает.
А он сцится что-то сказать против РФ

4) Украина надеется с ноября начать импорт электроэнергии из Беларуси – СМИ
С начала ноября Минэнерго планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси и таким образом решить "энергетический кризис", в котором оказалась Украина в конце сентября – начале октября

Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию

5) ВАКС не захотел возобновлять закрытое дело "Роттердам+"
Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять в очередной раз закрытое дело "Роттердам+"

А сколько было ранее наброшено на вентилятор, что Роттердам+ - это грабёж
А сейчас, даже дела все позакрывали

zRadio, тебе же говорилось, что схема прозрачная. Но ты был против

6) Комаровский озвучил неожиданную версию смерти нардепа Полякова
Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о смерти народного депутата Антона Полякова, заявив, что его, вероятно, хотели напугать, но не убить

Комару пофиг на чём торговать своим лицом в телевизоре
На смерти, так на смерти. Лишь бы Комар там звучал
Тьфу, какая мерзость

Комаровский назвал главный плюс отсутствия отопления в квартире
Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что холодный воздух в квартире уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ

Все поняли, адепты Комара ? в холоде не заболеете. Отопление для вас не обязательно

PS. Про свои оффшоры Зеленский молчит. А как дышал, как дышал на стадионе против Порошенко.
Но ещё показательнее, что антикарубционеры на этом форуме тоже молчат про оффшоры Зеленского

А ведь антикарубционеры/антиоффшорники были такие честные, такие честные. Такие все за уплату налогов

А по факту, вся их честность - пшик.
Налоги платить не желают.
Бюджет страны рассматривают - как личное обогащение. Если конечно, их допустят до бюджета
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 14:34

  detroytred написав:Даже цікаво кого "технократами" в меню назвуть.

Зараз почнуть ліпити нові партії. Для патріотичного табору - Дзеркаль і Сенцов, для лайтвати - Разумков, опзжопний лохторат потягнуть на себе промосковські мураєви-шарії. А зелені до виборів злиють свій рейтинг до 1%, як у ющенівської НУ в 2012.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 15:01

  Schmit написав:
  detroytred написав:Даже цікаво кого "технократами" в меню назвуть.

Зараз почнуть ліпити нові партії. Для патріотичного табору - Дзеркаль і Сенцов, для лайтвати - Разумков, опзжопний лохторат потягнуть на себе промосковські мураєви-шарії. А зелені до виборів злиють свій рейтинг до 1%, як у ющенівської НУ в 2012.

Кому вы рассказываете
Это же партия - верните молодость. Чтобы с комсомолками по профсоюзным путёвкам куда-угодно

Думать не умеют, хотят только получать
pesikot
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  #<1 ... 7483748474857486
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