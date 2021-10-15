1)
В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что Арбитражный трибунал признает юрисдикцию по делу захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года
"Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины. Россия стремится уйти от решения спора по конвенции ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это", – сказала украинский дипломат.
Надеюсь, что украинская сторона подала иск в суд соответствующей юрисдикции, а не "на деревню дедушке"
2)
Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Итак, Медведчука обвиняют в гос.измене - одно из тяжелеших обвинений, но оставляют его под домашним арестом
В тоже время, те, кто причастен к производству ДШК - сидят в СИЗО с залогом в 400 лямов гривен каждый
И в "деле" Медведчука всё чаще вспоминают Порошенко
То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
3)
В Евросоюзе призвали Россию прекратить финансирование боевиков на Донбассе и использовать свое влияние на них для прекращения огня
Вода - мокрая, огонь - горячий
Но к ЕС претензий нет.
Есть претензии к Зеленскому, который подобные формулировки продвигает, ничего не предлагая.
Он же у нас за внешнюю политику отвечает.
А он сцится что-то сказать против РФ
4)
С начала ноября Минэнерго планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси и таким образом решить "энергетический кризис", в котором оказалась Украина в конце сентября – начале октября
Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию
5)
Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять в очередной раз закрытое дело "Роттердам+"
А сколько было ранее наброшено на вентилятор, что Роттердам+ - это грабёж
А сейчас, даже дела все позакрывали
zRadio, тебе же говорилось, что схема прозрачная. Но ты был против
6)
Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о смерти народного депутата Антона Полякова, заявив, что его, вероятно, хотели напугать, но не убить
Комару пофиг на чём торговать своим лицом в телевизоре
На смерти, так на смерти. Лишь бы Комар там звучал
Тьфу, какая мерзость
Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что холодный воздух в квартире уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ
Все поняли, адепты Комара ? в холоде не заболеете. Отопление для вас не обязательно
PS. Про свои оффшоры Зеленский молчит. А как дышал, как дышал на стадионе против Порошенко.
Но ещё показательнее, что антикарубционеры на этом форуме тоже молчат про оффшоры Зеленского
А ведь антикарубционеры/антиоффшорники были такие честные, такие честные. Такие все за уплату налогов
А по факту, вся их честность - пшик.
Налоги платить не желают.
Бюджет страны рассматривают - как личное обогащение. Если конечно, их допустят до бюджета