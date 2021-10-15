Додано: П'ят 15 жов, 2021 13:57

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что Арбитражный трибунал признает юрисдикцию по делу захвата украинских моряков и кораблей в Керченском проливе, которое произошло в ноябре 2018 года

"Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины. Россия стремится уйти от решения спора по конвенции ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это", – сказала украинский дипломат.

Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

В Евросоюзе призвали Россию прекратить финансирование боевиков на Донбассе и использовать свое влияние на них для прекращения огня

С начала ноября Минэнерго планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси и таким образом решить "энергетический кризис", в котором оказалась Украина в конце сентября – начале октября

Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять в очередной раз закрытое дело "Роттердам+"

Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался о смерти народного депутата Антона Полякова, заявив, что его, вероятно, хотели напугать, но не убить

Известный украинский доктор Евгений Комаровский заявил, что холодный воздух в квартире уменьшает риски осложнений вследствие ОРВИ

Ітогі подвєдьом. 2021-10-15Надеюсь, что украинская сторона подала иск в суд соответствующей юрисдикции, а не "на деревню дедушке"Итак, Медведчука обвиняют в гос.измене - одно из тяжелеших обвинений, но оставляют его под домашним арестомВ тоже время, те, кто причастен к производству ДШК - сидят в СИЗО с залогом в 400 лямов гривен каждыйИ в "деле" Медведчука всё чаще вспоминают ПорошенкоТо тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по ПорошенкоПодтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфыВода - мокрая, огонь - горячийНо к ЕС претензий нет.Есть претензии к Зеленскому, который подобные формулировки продвигает, ничего не предлагая.Он же у нас за внешнюю политику отвечает.А он сцится что-то сказать против РФСперва зелебобики устроили энергетический кризисА теперь хотят импортировать электроэнергиюА сколько было ранее наброшено на вентилятор, что Роттердам+ - это грабёжА сейчас, даже дела все позакрывали, тебе же говорилось, что схема прозрачная. Но ты был противКомару пофиг на чём торговать своим лицом в телевизореНа смерти, так на смерти. Лишь бы Комар там звучалТьфу, какая мерзостьВсе поняли, адепты Комара ? в холоде не заболеете. Отопление для вас не обязательноPS. Про свои оффшоры Зеленский молчит. А как дышал, как дышал на стадионе против Порошенко.Но ещё показательнее, что антикарубционеры на этом форуме тоже молчат про оффшоры ЗеленскогоА ведь антикарубционеры/антиоффшорники были такие честные, такие честные. Такие все за уплату налоговА по факту, вся их честность - пшик.Налоги платить не желают.Бюджет страны рассматривают - как личное обогащение. Если конечно, их допустят до бюджета