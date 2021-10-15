Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины. Россия стремится уйти от решения спора по конвенции ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это", – сказала украинский дипломат.
Надеюсь, что украинская сторона подала иск в суд соответствующей юрисдикции, а не "на деревню дедушке"
Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому в государственной измене нардепу Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Итак, Медведчука обвиняют в гос.измене - одно из тяжелеших обвинений, но оставляют его под домашним арестом В тоже время, те, кто причастен к производству ДШК - сидят в СИЗО с залогом в 400 лямов гривен каждый
И в "деле" Медведчука всё чаще вспоминают Порошенко То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
detroytred написав:Даже цікаво кого "технократами" в меню назвуть.
Зараз почнуть ліпити нові партії. Для патріотичного табору - Дзеркаль і Сенцов, для лайтвати - Разумков, опзжопний лохторат потягнуть на себе промосковські мураєви-шарії. А зелені до виборів злиють свій рейтинг до 1%, як у ющенівської НУ в 2012.
detroytred написав:Даже цікаво кого "технократами" в меню назвуть.
Зараз почнуть ліпити нові партії. Для патріотичного табору - Дзеркаль і Сенцов, для лайтвати - Разумков, опзжопний лохторат потягнуть на себе промосковські мураєви-шарії. А зелені до виборів злиють свій рейтинг до 1%, як у ющенівської НУ в 2012.
Кому вы рассказываете Это же партия - верните молодость. Чтобы с комсомолками по профсоюзным путёвкам куда-угодно
detroytred написав: А після зміни влади (хоч через вибори в термін, хоч достроково, хоч через Майдан та інше), як завжди, буде лунати -- народ вирішив, зробив)))
Помнится мне, это ты писал, что народ решил убрать Порошенко И для этого все средства хороши
А шо теперь не так ? Это не ты говорил или не ты решил ?
Пригадується мені інше. Що я тебе вже багатократно макав в отаку твою маячню, наполегливо вказував тобі надавати цитати, а не свої перекручування-інтерпретацію моїх висловів. Щоб не голословити, я завжди даю підтвердження. Ось, наприклад: Чет 17 гру, 2020 10:07 *Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.* *Тогда бы априори не существовало такого понятия и инструмента, как пропаганда, манипуляция сознанием индивидуума, масс (от покупателя до избирателя). На данный инструмент управленцы-власть имущие (от физлиц и до корпораций) тратят огромнейшие ресурсы. И чем дальше, тем больше траты. А также больше эффективность манипулирования. (В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)
Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.
Да люди хотят жрать чипсы, соджо, маргарин и т.д. И жрут (сами хотят выбрать политика и выбирают). Сами жрут и выбирают именно этих вместо ... которых не пропагандируют, не рекламируют, не продвигают. Кто?)) Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.* Політичні дискусіїКопняка&sid=017577cc9f2ce241a4330a4b55df69f6#p5123626 Я наголошував, що не *все средства хороши*, а що це не більше, ніж шанс, і ризики достатньо високі.
Слухай, просто надай відповідь: скільки тебе можна макати й макати, а ти все продовжуєш й продовжуєш?
Стосовно ж твоїх питань: 1. До чого твоє про "не так", коли все так -- тобто логічно навіть з ЗЕ в твоєму ж розумінні, що Беня витягнув Зелю. До чого тут народ?... 2. Я казав інше. І я не вирішував. Бо не витягував, не подавав у меню ЗЕ і не голосував за нього (на що тобі вже багатократно вказував і наводив цитати, що викреслив обох).
І навіщо я так обгрунтовано розкладаю твій недолугий черговий тролінг?))
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 жов, 2021 16:59, всього редагувалось 1 раз.
Госкино Украины не вернуло компании Netflix более полумилиона долларов за съемки фильма "Последний наемник" с Жан-Клодом Ван Даммом в Киеве, сообщает "Forbes Украина" со ссылкой на представителей украинской кинокомпании Star Media.
Эти деньги компания рассчитывала получить в рамках программы кэш-рибейта, которая действует в Украине с 2019 года. Она подразумевает субсидирование иностранных кинокомпаний для производства телеконтента в нашей стране (25% компенсации производственных затрат иностранным продюсерам + 5% за наличие украинского культурного нарратива в фильме.
При этом перед съемками у компании потребовали 393 разрешения.
Съемки проходили в августе 2020 года. Тогда французский филиал стриминговой платформы Netflix на 50 дней перекрыла для съемок часть киевского Подола, превратив его в "Париж".
Netflix подала заявку на выплаты еще в декабре 2020 года, рассчитывая получить по этой программе 550 тысяч долларов, но до сих пор не получила ничего, хотя сроки рассмотрения должны были занять не больше двух месяцев.
Народный депутат Максим Бужанский, комментируя в своем телеграм-канале новость, написал, что его удивила не сумма, которую мы не вернули, а количество разрешительных документов. Как им это удалось сделать, ума не приложу, но впечатляет", - написал он.
М'яко кажучи, сумнів у тому, що це будуть дійсно технократи. В нас з цим проблема. В просуванні наверх цих технократів-фахівців.
Стосовно біомаси -- це моє з Вами різне бачення. Як Ви пам'ятаєте, то в мене усі (хоч янкі, хоч українець і т.д. обиватель) і не можуть бути високо-високосвідомими)) П'ють пиво, дивляться бейсбол, футбол. Головне, щоб професійно крутили баранку, стояли за станком і т.д.
Свідомими-відповідальними або!!! з правильними цілями розвитку країни-суспільства повинні бути можновладці. Навіть розвивати суспільні інститути, профсоюзи та тещо -- можуть тільки вони. І ніхто за них це не зробить.
Просто по пустелі самі євреї могли ходити хоч тисячі років... справа ж в тому, що їх "водив" Моїсей. І саме Моїсей.
pesikot написав:detroytred а ты чего сказать хотел-то ?
Твоя задача была, признать, что лоханулся в выборе Зеленского Только и всего
Признать свою ошибку выбора
Или это так сложно ?
Оу?! Ти після маячні замість відповіді на пряму брехню перейшов (що я вибирав ЗЕ). І на підставі цієї прямої брехні побудував претензію до мене про визнання помилки.
Відміть, я на твої питання надав відповіді, а ти що? Клоун... До того ж брехливий.
Так скільки тебе макати-то в твою брехню? До речі, спробуй краще пригадати, в котрий раз ти прямо брешеш про те, що мій вибор був ЗЕ?
Без брехні в тебе, як у кисильова, ну ніяк... Запам'ятай, брехло. 1. Я вычеркнул обоих... Сер 01 кві, 2020 16:28 Alexx-су Політичні дискусіївычеркнул+обоих&sid=06ade4518a4ebad79f4f5dcfcebf68d2#p4924514
2. В первом туре - за Грыця, во втором - чтобы якобы не использовали мой голос, вычеркнул обоих. Сер 15 тра, 2019 09:34 Будівельнику Політичні дискусіївычеркнул+обоих&sid=06ade4518a4ebad79f4f5dcfcebf68d2#p4666808
Ну а скільки разів я тобі особисто нагадував, сам пригадай. Але ти брешеш й брешеш. Прямо й тупо. Як кисиль.
Тому що без брехні тобі дійсно важко. Без брехні в тебе нуль, ти нуль. І пригадай скільком форумчанам ти отак тицяв свою безпідставну брехню по даному привіду. Да і за різними іншими. Нагадуєш гопника, який тупо безпідставно кидається на людей.
Що прикро -- відповісти за брехню грошима очкуєш, а вибачення від такого хмиря - утопія.
Не смотря ни на что, сегодня, мы подошли к этой черте:
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: ? Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю. Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал: ? Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры. ? Ох! ? сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно: ? Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат! ? Во даже как! ? ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту. ? Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! ? не поморщившись выпалил Министр Строительства. ? Да что ж такое, а? ? взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь. ........................................................... М. Жванецкий
Но как минимум пару лет население обязано терпеть.
pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2021-10-15 Итак, Медведчука обвиняют в гос.измене - одно из тяжелеших обвинений, но оставляют его под домашним арестом В тоже время, те, кто причастен к производству ДШК - сидят в СИЗО с залогом в 400 лямов гривен каждый
И в "деле" Медведчука всё чаще вспоминают Порошенко То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Так "реформований" Петром суд залишив домашній арешт, прокуратура вимагала взяття під варту, при чому тут зелені? Так Порошенко разом з Медведчуком крутив бізнес на Донбасі, це Порошенко Медведчука дістав із забуття, це до Порошенка додому Медведчук їздив на таємні розмови, то чому Петро має бути в стороні?