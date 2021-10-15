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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7484748574867487
Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:52

  pesikot написав:Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию

Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:11

  pesikot написав:А сколько было ранее наброшено на вентилятор, что Роттердам+ - это грабёж
А сейчас, даже дела все позакрывали

Так це створений Петром ВАКС закрив, а НАБУ категорично проти, є експертні висновки про десятки мільярдів збитків в результаті цієї афери. ВАКС вже багато разів попадав в гучні скандали, це і присутність Танасевич на гулянці у Ківалова, це і справа Вовка.
Песікот-порохобот як завжди на захисті злочинців.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:22

  pesikot написав:PS. Про свои оффшоры Зеленский молчит. А как дышал, как дышал на стадионе против Порошенко.
Но ещё показательнее, что антикарубционеры на этом форуме тоже молчат про оффшоры Зеленского

А ведь антикарубционеры/антиоффшорники были такие честные, такие честные. Такие все за уплату налогов

А по факту, вся их честность - пшик.
Налоги платить не желают.
Бюджет страны рассматривают - как личное обогащение. Если конечно, их допустят до бюджета

Ніхто не мовчить, вже було сказано про офшори, одна справа коли з офшорами має справу бізнесмен і зовсім друга коли президент.
Всі ваші порохаті гучні заяви та "розслідування" розраховані на ваш тупуватий електорат, тому ваш фуфел і не має майбутнього.
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  #<1 ... 7484748574867487
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