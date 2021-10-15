Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:52
Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:11
Так це створений Петром ВАКС закрив, а НАБУ категорично проти, є експертні висновки про десятки мільярдів збитків в результаті цієї афери. ВАКС вже багато разів попадав в гучні скандали, це і присутність Танасевич на гулянці у Ківалова, це і справа Вовка.
Песікот-порохобот як завжди на захисті злочинців.
Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:22
Ніхто не мовчить, вже було сказано про офшори, одна справа коли з офшорами має справу бізнесмен і зовсім друга коли президент.
Всі ваші порохаті гучні заяви та "розслідування" розраховані на ваш тупуватий електорат, тому ваш фуфел і не має майбутнього.
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