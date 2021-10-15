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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7484748574867487 Додано: П'ят 15 жов, 2021 22:52 pesikot написав: Сперва зелебобики устроили энергетический кризис

А теперь хотят импортировать электроэнергию

Сперва зелебобики устроили энергетический кризисА теперь хотят импортировать электроэнергию

Де в нас енергетична криза?

Ти брехун. Де в нас енергетична криза?Ти брехун. unicdima

Повідомлень: 1953 З нами з: 10.06.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:11 pesikot написав: А сколько было ранее наброшено на вентилятор, что Роттердам+ - это грабёж

А сейчас, даже дела все позакрывали

А сколько было ранее наброшено на вентилятор, что Роттердам+ - это грабёжА сейчас, даже дела все позакрывали

Так це створений Петром ВАКС закрив, а НАБУ категорично проти, є експертні висновки про десятки мільярдів збитків в результаті цієї афери. ВАКС вже багато разів попадав в гучні скандали, це і присутність Танасевич на гулянці у Ківалова, це і справа Вовка.

Песікот-порохобот як завжди на захисті злочинців. Так це створений Петром ВАКС закрив, а НАБУ категорично проти, є експертні висновки про десятки мільярдів збитків в результаті цієї афери. ВАКС вже багато разів попадав в гучні скандали, це і присутність Танасевич на гулянці у Ківалова, це і справа Вовка.Песікот-порохобот як завжди на захисті злочинців. unicdima

Повідомлень: 1953 З нами з: 10.06.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 жов, 2021 23:22 pesikot написав: PS. Про свои оффшоры Зеленский молчит. А как дышал, как дышал на стадионе против Порошенко.

Но ещё показательнее, что антикарубционеры на этом форуме тоже молчат про оффшоры Зеленского



А ведь антикарубционеры/антиоффшорники были такие честные, такие честные. Такие все за уплату налогов



А по факту, вся их честность - пшик.

Налоги платить не желают.

Бюджет страны рассматривают - как личное обогащение. Если конечно, их допустят до бюджета PS. Про свои оффшоры Зеленский молчит. А как дышал, как дышал на стадионе против Порошенко.Но ещё показательнее, что антикарубционеры на этом форуме тоже молчат про оффшоры ЗеленскогоА ведь антикарубционеры/антиоффшорники были такие честные, такие честные. Такие все за уплату налоговА по факту, вся их честность - пшик.Налоги платить не желают.Бюджет страны рассматривают - как личное обогащение. Если конечно, их допустят до бюджета

Ніхто не мовчить, вже було сказано про офшори, одна справа коли з офшорами має справу бізнесмен і зовсім друга коли президент.

Всі ваші порохаті гучні заяви та "розслідування" розраховані на ваш тупуватий електорат, тому ваш фуфел і не має майбутнього. Ніхто не мовчить, вже було сказано про офшори, одна справа коли з офшорами має справу бізнесмен і зовсім друга коли президент.Всі ваші порохаті гучні заяви та "розслідування" розраховані на ваш тупуватий електорат, тому ваш фуфел і не має майбутнього. unicdima

Повідомлень: 1953 З нами з: 10.06.19 Подякував: 81 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7484748574867487 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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