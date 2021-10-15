Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.
Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората.
Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.)
В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)