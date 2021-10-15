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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 16 жов, 2021 05:01
pesikot написав:
То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.
Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората.
Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.)
В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:09
detroytred написав:Starikan
Да хто ж проти технократів-то?!
М'яко кажучи, сумнів у тому, що це будуть дійсно технократи.
В нас з цим проблема.
В просуванні наверх цих технократів-фахівців.
Проти технократів насамперед біомаса, саме в силу того, що
П'ють пиво, дивляться бейсбол, футбол
Коміка, актора або спортсмена набагато легше розкрутити, на це і орієнтуються можновладці (пошлюся також на вибори в ГосДуру РФ).
Стосовно біомаси -- це моє з Вами різне бачення.
Ні, справа не в баченні (я зараз почав наближатися до вашої концепції), просто я називаю речі своїми іменами.
Востаннє редагувалось Starikan
в Суб 16 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 12:15
Tegularius написав: pesikot написав:
То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.
Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората.
Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.)
В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе.
Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
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Додано: Суб 16 жов, 2021 17:39
Starikan написав: Tegularius написав: pesikot написав:
То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.
Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората.
Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.)
В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе.
Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
Холодильник возьмёт своё.
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