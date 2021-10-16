Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского. Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората. Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.) В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе. Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского. Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората. Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.) В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе. Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.