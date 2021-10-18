Додано: Вів 19 жов, 2021 10:37

В Бангладеш на строящейся АЭС "Руппур" произошла стычка местных строителей и российских инженеров

Странным образом упущена была новость:Для тех, кто не в теме начну с истории:С момента распада СССР крупнейшим строителем АЭС был Харьковский Турбоатом.В тяжелые времена они получили подряд на строительство АЭС в Иране.США лоббировали отказ Украины от строительства этой АЭС - достраивали РФ.В РФ поднялись и сейчас строят АЭС практически по всему миру.В Украине же настала ....па, даже на своих объектах атомной энергетики.В результате Независимость "энергетическая" держалась только на углекопах.Откровенные действия Врага по развалу Украины привели к кризисным процессам в энергетике.Рабы казённые - углекопы, коих не успели продать в рабство(приватизировать), в 2014м году, в поддержку Майдана стали бузить - по аналогу видео с Бангадеш.Желая "Путтинга" каждому паразиту уничтожающему Украину - ибо месяцами не получали З/П, но давали стране стратегическое сырьё - уголь.И здесь была интересная реакция бойцов из Киева - при участии некоего "Игоря Лапина" - наезд был на углекопов, как призывающих Путина, а не на преступников отсосавших средства за выданный, отгруженный уголь, разрушающих экономику и Украину(строителей воровского бизнеса) где семьи углекопов в прифронтовой зоне вынуждены голодать.В дальнейшем за счёт Роттердам+ ситуцию удалось немного стабилизировать.Но произошедшее в дальнейшем ... А на примере шахты Краснолиманской....Такая ситуация сейчас со всей страной и заводом Петровского в Днепре,.....Клоуны на самокатах запустили процесс самоликвидации экономики Украины, промышленности,...- Такова картинка, как на кадрах их Бангладеш, по моему будет присуща всей Украине от Границы С Венгрией до оккупирванных территорий Донбасса- Кто от этого выиграет?- На чью мельницу льют воду "Зе.."?- Сроки и пути их ликвидации?- Порядок восстановления Государства Украина?Я так понял, что даже СМК стала отказываться от энергетических активов ДТЭКПерспективы в таком государстве?Будет ли Агрессор отбивать свои лавэ, на газу, что недополучено в следствии санкций?Зачем Украине - откровенные враги в экономике, ведь эта ситуация прогнозировалась давно?Способность существующего политического и экономического "бомонда" работать в интересах Государства Украина и её населения?(Максимум запретить - экспорт металлолома?)