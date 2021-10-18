Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского. Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората. Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.) В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе. Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского. Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората. Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.) В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе. Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
И вот вчера, 17 октября, появилось сообщение, которое поразило всех. Сообщение о факте, которого не может быть в принципе. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своем Telegram-канале рассказал о драке, которая произошло во время сдачи на краповый берет в учебным центре Росгвардии «Тамбукан».
Во время марш-броска некоторых представителей спецназа подвозили на автомобилях, в то время, как другие честно проходили испытания. Проще говоря, среди спецов Росгвардии появились мошенники. Люди без чести и совести. Естественно, эти манипуляции были замечены инструкторами из «краповых беретов».
«На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями „краповиками“ было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с установленными правилами, равными для всех.
В Бангладеш на строящейся АЭС "Руппур" произошла стычка местных строителей и российских инженеров
Для тех, кто не в теме начну с истории: С момента распада СССР крупнейшим строителем АЭС был Харьковский Турбоатом. В тяжелые времена они получили подряд на строительство АЭС в Иране. США лоббировали отказ Украины от строительства этой АЭС - достраивали РФ. В РФ поднялись и сейчас строят АЭС практически по всему миру. В Украине же настала ....па, даже на своих объектах атомной энергетики. В результате Независимость "энергетическая" держалась только на углекопах.
Откровенные действия Врага по развалу Украины привели к кризисным процессам в энергетике. Рабы казённые - углекопы, коих не успели продать в рабство(приватизировать), в 2014м году, в поддержку Майдана стали бузить - по аналогу видео с Бангадеш. Желая "Путтинга" каждому паразиту уничтожающему Украину - ибо месяцами не получали З/П, но давали стране стратегическое сырьё - уголь.
И здесь была интересная реакция бойцов из Киева - при участии некоего "Игоря Лапина" - наезд был на углекопов, как призывающих Путина, а не на преступников отсосавших средства за выданный, отгруженный уголь, разрушающих экономику и Украину(строителей воровского бизнеса) где семьи углекопов в прифронтовой зоне вынуждены голодать.
В дальнейшем за счёт Роттердам+ ситуцию удалось немного стабилизировать. Но произошедшее в дальнейшем ... А на примере шахты Краснолиманской.... Такая ситуация сейчас со всей страной и заводом Петровского в Днепре,..... Клоуны на самокатах запустили процесс самоликвидации экономики Украины, промышленности,... - Такова картинка, как на кадрах их Бангладеш, по моему будет присуща всей Украине от Границы С Венгрией до оккупирванных территорий Донбасса - Кто от этого выиграет? - На чью мельницу льют воду "Зе.."? - Сроки и пути их ликвидации? - Порядок восстановления Государства Украина?
Я так понял, что даже СМК стала отказываться от энергетических активов ДТЭК https://kanaldom.tv/dtek-otkazalsya-ot- ... yah-video/ Перспективы в таком государстве? Будет ли Агрессор отбивать свои лавэ, на газу, что недополучено в следствии санкций? Зачем Украине - откровенные враги в экономике, ведь эта ситуация прогнозировалась давно? Способность существующего политического и экономического "бомонда" работать в интересах Государства Украина и её населения? (Максимум запретить - экспорт металлолома?)