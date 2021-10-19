Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского. Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората. Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.) В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе. Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы
Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского. Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората. Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.) В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)
Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе. Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
И вот вчера, 17 октября, появилось сообщение, которое поразило всех. Сообщение о факте, которого не может быть в принципе. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своем Telegram-канале рассказал о драке, которая произошло во время сдачи на краповый берет в учебным центре Росгвардии «Тамбукан».
Во время марш-броска некоторых представителей спецназа подвозили на автомобилях, в то время, как другие честно проходили испытания. Проще говоря, среди спецов Росгвардии появились мошенники. Люди без чести и совести. Естественно, эти манипуляции были замечены инструкторами из «краповых беретов».
«На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями „краповиками“ было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с установленными правилами, равными для всех.
Также Зеленский заверил, что ни он и ни один член студии "Квартал 95" не занимались отмыванием денег.
Самая тупая отмазка. И это говорит президент Украины
Оффшоры - это всегда неуплата налогов Зеленский признался, что не платил налоги в Украине. И не собирается это делать
Что-то я не слышу возмущенных ко-ко об оффшорах Зеленского и не уплате им налогов Всех, всё устраивает ?
Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет
И, конечно же, во всём виноват Порошенко И Pandora Papers - тоже Порошенко. Чили, Чехия - тоже Порошенко
Зеленский включил дурачка, мол, я же знаю, как снимается черный пиар. Знает ведь, что факты правдивые, вот и кривляется.
Ещё раз, это президент Украины - сцыкливое убожество
Захват сотрудников ОБСЕ стал местью оккупантов за задержание боевика террористической организации "ЛНР" Андрея Косюка. Его задержали 13 октября, когда он под прикрытием разминирования с повязкой Совместного центра координации и контроля (СЦКК) осуществлял разведку позиций ВСУ.
Не Косюка, а Косяка Отправлять чела с такой фамилией в разведку тот ещё зашквар
СЦКК представлена только Украиной. ДНР, ЛДР никогда не были представлены в СЦКК. РФ вышла из СЦКК в 2017 году.
А ВСУ - молодцы, быстро захватили засланного казачка
По словам Остина, Россия начала нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. США со своей стороны будут делать все, чтобы поддержать Украину, улучшать ее способность защищать свой суверенитет и неприкосновенность
Співрозмовники видання зазначають, що Зеленський незадоволений діяльністю Шевченка, який посварився з топ-менеджментом банку, викликавши хвилю відставок. Цим він нервував західних донорів, включно з Міжнародним валютним фондом
А шо произошло ? А может тема в том, что КЕШ "Гомер" не стал защишать Мецгера ?
А лучше бы Бубочка оставил дядю Яшу Ведь надо опираться на профессионализм, а не на личную преданость
А теперь чехарда в назначениях. А ведь я писал, что это и есть хреновое качество руководителя Зеленского - менять топ-менеджеров, когда Зеленский встал не с той Мендель или Ленки Хреновое качество
Сьогодні, 19 жовтня, на засіданні в Конституційному суді вирішили відкрити провадження і перевірити на відповідність Конституції укази президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького, а також про звільнення Тупицького і судді КСУ Олександра Касмініна