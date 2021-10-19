Додано: Вів 19 жов, 2021 20:00

Также Зеленский заверил, что ни он и ни один член студии "Квартал 95" не занимались отмыванием денег.

Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет

Захват сотрудников ОБСЕ стал местью оккупантов за задержание боевика террористической организации "ЛНР" Андрея Косюка. Его задержали 13 октября, когда он под прикрытием разминирования с повязкой Совместного центра координации и контроля (СЦКК) осуществлял разведку позиций ВСУ.

По словам Остина, Россия начала нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. США со своей стороны будут делать все, чтобы поддержать Украину, улучшать ее способность защищать свой суверенитет и неприкосновенность

Співрозмовники видання зазначають, що Зеленський незадоволений діяльністю Шевченка, який посварився з топ-менеджментом банку, викликавши хвилю відставок. Цим він нервував західних донорів, включно з Міжнародним валютним фондом

Сьогодні, 19 жовтня, на засіданні в Конституційному суді вирішили відкрити провадження і перевірити на відповідність Конституції укази президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького, а також про звільнення Тупицького і судді КСУ Олександра Касмініна

В то же время, председатель фракции "Слуга народа" отмечает, что Галину Третьякову все же нужно наказать

Она, в частности, голосовала против принятия закона об олигархах вопреки решению фракции

Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук обвинил покойного украинского художника Александра Ройтбурда в "педофилии" и "наркомании"

Ітогі подвєдьом. 2021-10-19Самая тупая отмазка.И это говорит президент УкраиныОффшоры - это всегда неуплата налоговЗеленский признался, что не платил налоги в Украине.И не собирается это делатьЧто-то я не слышу возмущенных ко-ко об оффшорах Зеленского и не уплате им налоговВсех, всё устраивает ?И, конечно же, во всём виноват ПорошенкоИ Pandora Papers - тоже Порошенко. Чили, Чехия - тоже ПорошенкоЗеленский включил дурачка, мол, я же знаю, как снимается черный пиар.Знает ведь, что факты правдивые, вот и кривляется.Ещё раз, это президент Украины - сцыкливое убожествоНе Косюка, а КосякаОтправлять чела с такой фамилией в разведку тот ещё зашкварСЦКК представлена только Украиной.ДНР, ЛДР никогда не были представлены в СЦКК.РФ вышла из СЦКК в 2017 году.А ВСУ - молодцы, быстро захватили засланного казачкаТарану и Бубочке сейчас очень некомфортноА шо произошло ?А может тема в том, что КЕШ "Гомер" не стал защишать Мецгера ?А лучше бы Бубочка оставил дядю ЯшуВедь надо опираться на профессионализм, а не на личную преданостьА теперь чехарда в назначениях.А ведь я писал, что это и есть хреновое качество руководителя Зеленского - менять топ-менеджеров, когда Зеленский встал не с той Мендель или ЛенкиХреновое качествоРадоваться смерти "врага" - это не повод снимать с должности главы комитетаНу подумаешь, Третьякова попрыгала на костях Полякова - какая мерзость.А вот здесь, "это другое"Вот здесь, уже надо исключать. Заимела собственное мнение - надо исключитьИли, радость по поводу смерти "врага" - это общее мнение Слуги Народа ?Жаль,свалил с этого форумаХотелось бы задать ему пару вопросов за Зеленского, за Дмитрука.ЕМНИП,очень хорошо отзывался о РойтбурдеНо также, я помню, кактопил за Зеленского и его шоблу