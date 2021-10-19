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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7485748674877488>
Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:09

  detroytred написав:Starikan
Да хто ж проти технократів-то?!
М'яко кажучи, сумнів у тому, що це будуть дійсно технократи.
В нас з цим проблема.
В просуванні наверх цих технократів-фахівців.
Проти технократів насамперед біомаса, саме в силу того, що
П'ють пиво, дивляться бейсбол, футбол
Коміка, актора або спортсмена набагато легше розкрутити, на це і орієнтуються можновладці (пошлюся також на вибори в ГосДуру РФ).

Стосовно біомаси -- це моє з Вами різне бачення.
Ні, справа не в баченні (я зараз почав наближатися до вашої концепції), просто я називаю речі своїми іменами.
Востаннє редагувалось Starikan в Суб 16 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 12:15

  Tegularius написав:
  pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы

Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.
Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората.
Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.)
В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)

Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе.
Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 16 жов, 2021 17:39

  Starikan написав:
  Tegularius написав:
  pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко
Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы

Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.
Потому как, деля с Медведчуком первое место по антирейтингу среди всех политиков, оттягивает голоса "патриотической" части лохтората.
Благодаря Порошенко, Зеленский обезопасил себя с правой части идеологического спектра (наиболее пассионарной после 2014 г.)
В гипотетическом втором туре у Порошенко выигрывает любой из топ-политиков, кроме Медведчука (с которым у Порошенко паритет в антирейтинге)

Дополню только, что дело мертвечука - также и удар по пророссийской части, разочаровавшейся в Зе.
Антирейтинг обоих требует постоянной подпитки, чем власть, собственно, и занимается.

Холодильник возьмёт своё.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:15

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:27

После такого: https://m.censor.net/ru/resonance/32941 ... soperatsii и на фоне вагнергейта начинаешь ненавидеть эту зешоблу и ее избирателей еще сильнее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 жов, 2021 07:10

И вот вчера, 17 октября, появилось сообщение, которое поразило всех. Сообщение о факте, которого не может быть в принципе. Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», в своем Telegram-канале рассказал о драке, которая произошло во время сдачи на краповый берет в учебным центре Росгвардии «Тамбукан».

Во время марш-броска некоторых представителей спецназа подвозили на автомобилях, в то время, как другие честно проходили испытания. Проще говоря, среди спецов Росгвардии появились мошенники. Люди без чести и совести. Естественно, эти манипуляции были замечены инструкторами из «краповых беретов».

«На одном из участков, где проходит марш-бросок, судьями „краповиками“ было зафиксировано то, что чеченских участников не стесняясь подвозят на машине, пока остальные бойцы проходят контрольный участок в соответствии с установленными правилами, равными для всех.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:00

Ітогі подвєдьом. 2021-10-19

Ітогі подвєдьом. 2021-10-19

1) "Отмыванием денег не занимался": Зеленский впервые прокомментировал расследование об офшорах
Также Зеленский заверил, что ни он и ни один член студии "Квартал 95" не занимались отмыванием денег.

Самая тупая отмазка.
И это говорит президент Украины

Оффшоры - это всегда неуплата налогов
Зеленский признался, что не платил налоги в Украине.
И не собирается это делать

Что-то я не слышу возмущенных ко-ко об оффшорах Зеленского и не уплате им налогов
Всех, всё устраивает ?

Честно говоря, сюжет не очень, я вам говорю как профессионал. Во-первых, ничего нового, это было для меня как дежавю. В 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня грязи никакой нет

И, конечно же, во всём виноват Порошенко
И Pandora Papers - тоже Порошенко. Чили, Чехия - тоже Порошенко

Зеленский включил дурачка, мол, я же знаю, как снимается черный пиар.
Знает ведь, что факты правдивые, вот и кривляется.

Ещё раз, это президент Украины - сцыкливое убожество

2) Тема дня | "Попытка разжечь конфликт". Боевики взяли в заложники членов миссии ОБСЕ: что известно
Захват сотрудников ОБСЕ стал местью оккупантов за задержание боевика террористической организации "ЛНР" Андрея Косюка. Его задержали 13 октября, когда он под прикрытием разминирования с повязкой Совместного центра координации и контроля (СЦКК) осуществлял разведку позиций ВСУ.

Не Косюка, а Косяка
Отправлять чела с такой фамилией в разведку тот ещё зашквар

СЦКК представлена только Украиной.
ДНР, ЛДР никогда не были представлены в СЦКК.
РФ вышла из СЦКК в 2017 году.

А ВСУ - молодцы, быстро захватили засланного казачка

3) Министр обороны США: Давайте четко – Россия начала войну на Донбассе и мешает миру
По словам Остина, Россия начала нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины. США со своей стороны будут делать все, чтобы поддержать Украину, улучшать ее способность защищать свой суверенитет и неприкосновенность

Тарану и Бубочке сейчас очень некомфортно

4) Зеленський планує змінити главу Нацбанку – Bloomberg
Співрозмовники видання зазначають, що Зеленський незадоволений діяльністю Шевченка, який посварився з топ-менеджментом банку, викликавши хвилю відставок. Цим він нервував західних донорів, включно з Міжнародним валютним фондом

А шо произошло ?
А может тема в том, что КЕШ "Гомер" не стал защишать Мецгера ?

А лучше бы Бубочка оставил дядю Яшу
Ведь надо опираться на профессионализм, а не на личную преданость

А теперь чехарда в назначениях.
А ведь я писал, что это и есть хреновое качество руководителя Зеленского - менять топ-менеджеров, когда Зеленский встал не с той Мендель или Ленки
Хреновое качество

5) КСУ перевірить на відповідність Конституції укази Зеленського про звільнення Тупицького
Сьогодні, 19 жовтня, на засіданні в Конституційному суді вирішили відкрити провадження і перевірити на відповідність Конституції укази президента Володимира Зеленського про відсторонення від посади судді КСУ Олександра Тупицького, а також про звільнення Тупицького і судді КСУ Олександра Касмініна

6) Третьякову не будут снимать с должности главы комитета из-за комментария о смерти нардепа Полякова - Арахамия
В то же время, председатель фракции "Слуга народа" отмечает, что Галину Третьякову все же нужно наказать

Радоваться смерти "врага" - это не повод снимать с должности главы комитета
Ну подумаешь, Третьякова попрыгала на костях Полякова - какая мерзость.

А вот здесь, "это другое"
Депутата Людмилу Буймистер исключили из "Слуги народа"
Она, в частности, голосовала против принятия закона об олигархах вопреки решению фракции

Вот здесь, уже надо исключать. Заимела собственное мнение - надо исключить

Или, радость по поводу смерти "врага" - это общее мнение Слуги Народа ?

7) "Слуга" Дмитрук "сгорел" из-за присвоения одесскому музею имени Ройтбурда (видео)
Депутат от "Слуги народа" Артем Дмитрук обвинил покойного украинского художника Александра Ройтбурда в "педофилии" и "наркомании"

Жаль, freeze свалил с этого форума
Хотелось бы задать ему пару вопросов за Зеленского, за Дмитрука.
ЕМНИП, freeze очень хорошо отзывался о Ройтбурде

Но также, я помню, как freeze топил за Зеленского и его шоблу
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:09

detroytred
Макнул ты сам себя и продолжаешь макать

Отрицая, что тебя Зеленский нахлобучил своими обещаниями

А на меня ты кидаешься, так недалёкий :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:11

  unicdima написав:
  pesikot написав:Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию

Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.

Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

А если включать, то по какой цене ?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 20:17

  Tegularius написав:
  pesikot написав:То тут вывод один, всё "дело" Медведчука - это повод ударить по Порошенко

Подтверждений тому множество - пресс-конфа Баканова и Венедиктовой, титушня под домом Порошенко вот почти сразу после пресс-конфы

Никто при этой власти не тронет вашего Порошенко, потому что он очень удобный спарринг-партнер для Зеленского.

Как я люблю вот это вот - "да нах кому сдался ваш Порошенко"
Но факты говорят об обратном.

  Tegularius написав:Поэтому, не надо тут изображать

Ты возбудился, как любой противник Украины.
Что лишь подтверждает сказанное мной
:)
pesikot
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