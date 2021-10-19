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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7485748674877488
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:00

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию

Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.

Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

А если включать, то по какой цене ?
Говорят, для бюджетных заведений, больниц типа - включили. Но не ручаюсь.
А вообще тепло ещё, нафига
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