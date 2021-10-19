В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:00
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42
Re: Політичні дискусії
Говорят, для бюджетных заведений, больниц типа - включили. Но не ручаюсь.
А вообще тепло ещё, нафига
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