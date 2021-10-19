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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7485748674877488
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:00

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию

Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.

Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

А если включать, то по какой цене ?
Говорят, для бюджетных заведений, больниц типа - включили. Но не ручаюсь.
А вообще тепло ещё, нафига
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:50

  pesikot написав:Самая тупая отмазка.
И это говорит президент Украины

Оффшоры - это всегда неуплата налогов
Зеленский признался, что не платил налоги в Украине.
И не собирается это делать

Что-то я не слышу возмущенных ко-ко об оффшорах Зеленского и не уплате им налогов
Всех, всё устраивает ?

Бухгалтер не знає, що дії Зеленського абсолютно законні по українському законодавству.
яке воно тупе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:29

https://youtu.be/usBkzT3EhrI?t=870
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:45

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?

https://censor.net/ru/news/3294711/chas ... kryla_delo
Это стоит отдельно обозреть:
https://www.dialog.ua/ukraine/238596_1634654752
Зображення
Первоисточник фото: https://censor.net/ru/photo_news/329472 ... tsenzornet
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