Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 19 жов, 2021 21:00
pesikot написав:
Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет
В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42
pesikot написав: unicdima написав: pesikot написав:
Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию
Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.
Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет
А если включать, то по какой цене ?
Говорят, для бюджетных заведений, больниц типа - включили. Но не ручаюсь.
А вообще тепло ещё, нафига
Faceless
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:50
pesikot написав:
Самая тупая отмазка.
И это говорит президент Украины
Оффшоры - это всегда неуплата налогов
Зеленский признался, что не платил налоги в Украине.
И не собирается это делать
Что-то я не слышу возмущенных ко-ко об оффшорах Зеленского и не уплате им налогов
Всех, всё устраивает ?
Бухгалтер не знає, що дії Зеленського абсолютно законні по українському законодавству.
яке воно тупе.
unicdima
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:29
Kudrjavuy
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Додано: Вів 19 жов, 2021 22:45
Ukrainian написав: pesikot написав:
Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет
В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
https://censor.net/ru/news/3294711/chas ... kryla_delo
Это стоит отдельно обозреть:
https://www.dialog.ua/ukraine/238596_1634654752
Первоисточник фото:
https://censor.net/ru/photo_news/329472 ... tsenzornet
Kudrjavuy
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