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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7485748674877488
Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:00

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:42

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  unicdima написав:
  pesikot написав:Сперва зелебобики устроили энергетический кризис
А теперь хотят импортировать электроэнергию

Де в нас енергетична криза?
Ти брехун.

Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

А если включать, то по какой цене ?
Говорят, для бюджетных заведений, больниц типа - включили. Но не ручаюсь.
А вообще тепло ещё, нафига
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 21:50

  pesikot написав:Самая тупая отмазка.
И это говорит президент Украины

Оффшоры - это всегда неуплата налогов
Зеленский признался, что не платил налоги в Украине.
И не собирается это делать

Что-то я не слышу возмущенных ко-ко об оффшорах Зеленского и не уплате им налогов
Всех, всё устраивает ?

Бухгалтер не знає, що дії Зеленського абсолютно законні по українському законодавству.
яке воно тупе.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:29

https://youtu.be/usBkzT3EhrI?t=870
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Повідомлення Додано: Вів 19 жов, 2021 22:45

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:Брехло ты, в Киеве включили отопление ?
Нет

В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?

https://censor.net/ru/news/3294711/chas ... kryla_delo
Это стоит отдельно обозреть:
https://www.dialog.ua/ukraine/238596_1634654752
Зображення
Первоисточник фото: https://censor.net/ru/photo_news/329472 ... tsenzornet
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:16

В социальных сетях обсуждают заявление кремлевского блогера Анатолия Шария, который накануне сделал провокационное заявление в отношении российского газопровода "Северный поток - 2". Шария давно подозревают в сотрудничестве с российскими властями и спецслужбами, теперь подозрений стало еще больше. На своей странице в социальной сети Twitter Шарий пояснил, почему активно поддерживает ввод газопровода в эксплуатацию. "В теме транзита и "Северного потока" я за Россию", - заявил кремлевский блогер.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/blogs/238562_1634631535

Кажется, шариковцев уже нет на этой ветке. А как его в 19м хвалили...
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:25

  pesikot написав:detroytred
Макнул ты сам себя и продолжаешь макать

Отрицая, что тебя Зеленский нахлобучил своими обещаниями

А на меня ты кидаешься, так недалёкий :)

Слухай, в тебе хоч крапля чи совісті, чи порядності є?
Я тебе макнув в черговий! конкретний ФАКТ!!! твоєї ПРЯМОЇ! брехні.
Надав прямі підтвердження.
Єдине, що ти можеш зробити в такій ситуації -- це спростували надані мною ФАКТИ.
І тоді виявиться, що це я брешу або помиляюся. Повір, що я, отримавши ФАКТИ, які підтверджують це, визнаю, що помилився або збрехав (наприклад, з якоюсь метою).
Але надавай факти мого голосування за Зе, моїх очікувань, та інших твоїх прибрехеньок.

А ти у відповідь що???
Згенерував зі стелі!!!:
1. Маячню, що я себе сам макаю.
2. Нову брехню про мою віру в обіцянки ЗЕ. Де??? Де ти хоч раз бачив хоч маленький натяк від мене стосовно мого очікування від ЗЕ обіцянок?

Я тебе вкотре запитую: навіщо ти отак прямо й безглуздо брешеш і брешеш? Абсолютно не маючи і не надаючи жодного підтвердження.
Вигадуючи брехню.
Як Кисильов. Точнісінько, як кисильовщина. Незважаючи ні на що генериш і генериш.

Поясни навіщо і головне чому???
Тобто от як ти, доросла людина, отак спокійно в очі брешеш?

Я можу зрозуміти того ж кисильова і Ко, ботів, ольгінців, політиків, депутатів, мерів і тещо.
В них є мета -- брехнею обманювати!!!

А ти?
Ти ж чудово знаєш, що написав брехню або зі стелі вигадав. Навіть коли вигадав, то тебе макнули фактом, цитатою. І що ти?
Засоромився, що піймали на брехні?
Вибачився? Перестав брехати, отримавши урок?

Ні! Ти, як нічого не бувало, продовжуєш, далі брехати.
Чому?
(До модераторів прохання не вбирати це повідомлення. Бо може даний дописувач пояснить ЧОМУ він таке робить.)

З.и. якщо він не надасть толкової відповіді, спробую на ньому його же метод. Брехуна брехнею)))
Раптом на брехуна тільки брехнею можна вплинути.

До речі, я вже не раз підкреслював, що ті мої знайомі, які голосували за ЗЕ, очікували від нього тільки одного --- що він дасть на виборах копняка старим елітам політиків.
І уявляєш, песікот, оці їх очікування ВЖЕ!!! ДАВНО!!! ОДРАЗУ!!! здійснилися.

І ще до речі, поки що Зе нахлобучив тих, хто голосив тут і очікував від нього "здасть рашці" і т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:57

  detroytred написав: До речі, я вже не раз підкреслював, що ті мої знайомі, які голосували за ЗЕ, очікували від нього тільки одного --- що він дасть на виборах копняка старим елітам політиків.
І уявляєш, песікот, оці їх очікування ВЖЕ!!! ДАВНО!!! ОДРАЗУ!!! здійснилися.

Здійснилися, так...
Точно так же, как в 1917-м, когда большевики "дали копняка" старым элитам.
Потом усатый "дал копняка" ленинским элитам.
И чем всё закончилось?

Глупые ваши знакомые, как и все 73% (ну хорошо, 31% или сколько там в 1 туре?).
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