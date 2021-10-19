Додано: Сер 20 жов, 2021 11:25

pesikot написав: detroytred

Макнул ты сам себя и продолжаешь макать



Отрицая, что тебя Зеленский нахлобучил своими обещаниями



А на меня ты кидаешься, так недалёкий Макнул ты сам себя и продолжаешь макатьОтрицая, что тебя Зеленский нахлобучил своими обещаниямиА на меня ты кидаешься, так недалёкий

Слухай, в тебе хоч крапля чи совісті, чи порядності є?Я тебе макнув в черговий! конкретний ФАКТ!!! твоєї ПРЯМОЇ! брехні.Надав прямі підтвердження.Єдине, що ти можеш зробити в такій ситуації -- це спростували надані мною ФАКТИ.І тоді виявиться, що це я брешу або помиляюся. Повір, що я, отримавши ФАКТИ, які підтверджують це, визнаю, що помилився або збрехав (наприклад, з якоюсь метою).Але надавай факти мого голосування за Зе, моїх очікувань, та інших твоїх прибрехеньок.А ти у відповідь що???Згенерував зі стелі!!!:1. Маячню, що я себе сам макаю.2. Нову брехню про мою віру в обіцянки ЗЕ. Де??? Де ти хоч раз бачив хоч маленький натяк від мене стосовно мого очікування від ЗЕ обіцянок?Я тебе вкотре запитую: навіщо ти отак прямо й безглуздо брешеш і брешеш? Абсолютно не маючи і не надаючи жодного підтвердження.Вигадуючи брехню.Як Кисильов. Точнісінько, як кисильовщина. Незважаючи ні на що генериш і генериш.Поясни навіщо і головне чому???Тобто от як ти, доросла людина, отак спокійно в очі брешеш?Я можу зрозуміти того ж кисильова і Ко, ботів, ольгінців, політиків, депутатів, мерів і тещо.В них є мета -- брехнею обманювати!!!А ти?Ти ж чудово знаєш, що написав брехню або зі стелі вигадав. Навіть коли вигадав, то тебе макнули фактом, цитатою. І що ти?Засоромився, що піймали на брехні?Вибачився? Перестав брехати, отримавши урок?Ні! Ти, як нічого не бувало, продовжуєш, далі брехати.Чому?(До модераторів прохання не вбирати це повідомлення. Бо може даний дописувач пояснить ЧОМУ він таке робить.)З.и. якщо він не надасть толкової відповіді, спробую на ньому його же метод. Брехуна брехнею)))Раптом на брехуна тільки брехнею можна вплинути.До речі, я вже не раз підкреслював, що ті мої знайомі, які голосували за ЗЕ, очікували від нього тільки одного --- що він дасть на виборах копняка старим елітам політиків.І уявляєш, песікот, оці їх очікування ВЖЕ!!! ДАВНО!!! ОДРАЗУ!!! здійснилися.І ще до речі, поки що Зе нахлобучив тих, хто голосив тут і очікував від нього "здасть рашці" і т.д.