Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7486748774887489 Додано: Сер 20 жов, 2021 16:23 19yuriy91 написав: Интересная, довольно познавательная беседа

https://youtu.be/94MQbR-DSnk Интересная, довольно познавательная беседа

півтори години, забагато

І що там каже піар-генерал?

Я так розумію це вже під майбутні вибори його готують. півтори години, забагатоІ що там каже піар-генерал?Я так розумію це вже під майбутні вибори його готують. unicdima

Повідомлень: 1957 З нами з: 10.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 17:56 19yuriy91 написав: Интересная, довольно познавательная беседа

https://youtu.be/94MQbR-DSnk Интересная, довольно познавательная беседа

Доволі цікаво.

Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.



От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.

Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.



Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.

То й що?

Про це він змовчав.

Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.

Все це може бути тільки на підставі чого?

Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.



А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.

Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...





Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.

Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.

Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.



А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.

От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))



Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап??? Доволі цікаво.Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.То й що?Про це він змовчав.Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.Все це може бути тільки на підставі чого?Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап??? detroytred

Повідомлень: 24658 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2035 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 19:24 detroytred написав: 19yuriy91 написав: Интересная, довольно познавательная беседа

https://youtu.be/94MQbR-DSnk Интересная, довольно познавательная беседа

Доволі цікаво.

Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.



От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.

Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.



Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.

То й що?

Про це він змовчав.

Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.

Все це може бути тільки на підставі чого?

Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.



А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.

Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...





Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.

Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.

Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.



А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.

От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))



Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап??? Доволі цікаво.Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.То й що?Про це він змовчав.Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.Все це може бути тільки на підставі чого?Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап???

Если не заострять внимание на всех Ваших вопросах.....

Кроме одного, последнего.....

Возникает некоторое чувство, что цель этого интервью - начало политпути. Если не заострять внимание на всех Ваших вопросах.....Кроме одного, последнего.....Возникает некоторое чувство, что цель этого интервью - начало политпути. 19yuriy91 Повідомлень: 3143 З нами з: 15.09.12 Подякував: 264 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 20:30

https://www.bbc.com/russian/features-58971882 Белорусу Сергею Савельеву 31 год, восемь лет назад он оказался в российской тюрьме - сначала в Краснодарской, а затем в Саратовской области. Получив доступ к съемкам видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники ФСИН, в течение трех лет он собирал свидетельства чудовищных издевательств и изнасилований заключенных, чтобы в конце концов передать их правозащитникам. Ukrainian

Повідомлень: 10238 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 709 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7486748774887489 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор