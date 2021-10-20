Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Доволі цікаво. Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.
От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність. Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.
Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було. То й що? Про це він змовчав. Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо. Все це може бути тільки на підставі чого? Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.
А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу. Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...
Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими. Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі. Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.
А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти. От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))
Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап???
Доволі цікаво. Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.
От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність. Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.
Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було. То й що? Про це він змовчав. Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо. Все це може бути тільки на підставі чого? Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.
А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу. Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...
Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими. Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі. Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.
А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти. От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))
Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап???
Если не заострять внимание на всех Ваших вопросах..... Кроме одного, последнего..... Возникает некоторое чувство, что цель этого интервью - начало политпути.
Белорусу Сергею Савельеву 31 год, восемь лет назад он оказался в российской тюрьме - сначала в Краснодарской, а затем в Саратовской области. Получив доступ к съемкам видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники ФСИН, в течение трех лет он собирал свидетельства чудовищных издевательств и изнасилований заключенных, чтобы в конце концов передать их правозащитникам. https://www.bbc.com/russian/features-58971882