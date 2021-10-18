Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Доволі цікаво. Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.
От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність. Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.
Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було. То й що? Про це він змовчав. Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо. Все це може бути тільки на підставі чого? Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.
А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу. Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...
Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими. Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі. Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.
А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти. От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))
Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап???
Доволі цікаво. Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.
От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність. Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.
Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було. То й що? Про це він змовчав. Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо. Все це може бути тільки на підставі чого? Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.
А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу. Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...
Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими. Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі. Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.
А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти. От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))
Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап???
Если не заострять внимание на всех Ваших вопросах..... Кроме одного, последнего..... Возникает некоторое чувство, что цель этого интервью - начало политпути.
Белорусу Сергею Савельеву 31 год, восемь лет назад он оказался в российской тюрьме - сначала в Краснодарской, а затем в Саратовской области. Получив доступ к съемкам видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники ФСИН, в течение трех лет он собирал свидетельства чудовищных издевательств и изнасилований заключенных, чтобы в конце концов передать их правозащитникам. https://www.bbc.com/russian/features-58971882
pesikot написав:Брехло ты, в Киеве включили отопление ? Нет
В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?
Незважаючи на ті ж +15.
18.10.2021
Відповідно до Рішення Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1392 від 12.10.2021 р. «Про початок опалювального періоду в Івано-Франківській міській територіальній громаді» опалювальний сезон 2021-2022 рр. розпочато 18 жовтня 2021 р.
Згідно цього Рішення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» розпочав опалювальний період в житловому фонді, закладах охорони здоров’я, освіти, культури, установах і організаціях та на підприємствах Івано-Франківської міської територіальної громади з 18.10.2021 р.
detroytred написав: Прирівняти зміну(-ни) 1917 з зміною По на ЗЕ -- навіть складно оцінити такий пасаж))) Не ображайтесь, але це повний ... Там змінили устрій, власність, да купу куп чого. А тут не те, що олігархи, програми-співпраці з МВФ і т.д., шлях на ЄС-Нато на місці, приватизація землі, томос, мова і т.д. на місці, але той же По і Ко мають вплив та тещо. колега freeze он скільки наводив, що ЗЕ практично продовжує політику По. Тобто -- не більше, ніж копняк По, ЮВТ, ригам і т.д. Демонстрація відношення. Дурні чи розумні ці конкретні мої знайомі, які віддали голоси ЗЕ, не мені їх оцінювати. Бо помилилися вони чи ні з таким ризиком, покаже тільки майбутнє.
Да я не от том, что происходит сейчас (или после 1917), а о мотивации ваших знакомых и 31% (73% - это уже бигусы и шарии постарались). Главное - свергнуть всех паразитов трудящихся масс, а дальше заживем коммуной мировой (1917) Главное - дать пинка, а дальше "сама пойдет" и "хуженебудет" (2019) "Движение - всё, конечная цель - ничто"
Пару слов о "сейчас":
Так, "низенько літаємо". А иначе нельзя. Ни один самый распрекрасный президент не станет (не сможет) ломать страну через колено. Резко "наводить порядок по западным образцам" - значит вступить в конфликт с со всеми сверху донизу, от олигархов до ФОПов и евробляхеров. Вынесут.
Честно говоря, для меня, жившего еще при Сталине, уже вполне достаточно великих потрясений на моем веку. Продолжает Зе политику По (хотя это большое преувеличение и упрощение) - и слава Богу. Хотя борьба с олигархами, ЕС-НАТО, стояние на цырлах перед бухгалтерами МВФ - это благоглупости и для пиара и для успокоения глубоко озабоченных партнеров.
Starikan З іншого боку ці мої знайомі не відносяться до мас, які складають основну масу електорату. На них вплив СМІ (тобто власників СМІ - мізерний). Тобто по суті результат вибору народу визначається все ж можновладцями.
Саме тому я не осуджую за вибір ні основну масу електорату, ні оцих ризикнувших, ні тих, хто бажає можливо неможливого. Відповідальність саме на тих, хто реально має можливість і керує. Вони красиво переклали свою відповідальність на маси. Я не про те, що вони заслуговують на покарання, а про хоча б їх визнання своєї відповідальності. Бо, як досягнення будь-які, то -- це я (керівник). І українці кращі в світі. А як негатив - то папередники або нарід не такий.