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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7486748774887489 Додано: Сер 20 жов, 2021 16:23 19yuriy91 написав: Интересная, довольно познавательная беседа

https://youtu.be/94MQbR-DSnk Интересная, довольно познавательная беседа

півтори години, забагато

І що там каже піар-генерал?

Я так розумію це вже під майбутні вибори його готують. півтори години, забагатоІ що там каже піар-генерал?Я так розумію це вже під майбутні вибори його готують. unicdima

Повідомлень: 1959 З нами з: 10.06.19 Подякував: 82 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 17:56 19yuriy91 написав: Интересная, довольно познавательная беседа

https://youtu.be/94MQbR-DSnk Интересная, довольно познавательная беседа

Доволі цікаво.

Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.



От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.

Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.



Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.

То й що?

Про це він змовчав.

Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.

Все це може бути тільки на підставі чого?

Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.



А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.

Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...





Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.

Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.

Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.



А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.

От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))



Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап??? Доволі цікаво.Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.То й що?Про це він змовчав.Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.Все це може бути тільки на підставі чого?Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап??? detroytred

Повідомлень: 24661 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2041 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 19:24 detroytred написав: 19yuriy91 написав: Интересная, довольно познавательная беседа

https://youtu.be/94MQbR-DSnk Интересная, довольно познавательная беседа

Доволі цікаво.

Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.



От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.

Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.



Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.

То й що?

Про це він змовчав.

Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.

Все це може бути тільки на підставі чого?

Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.



А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.

Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...





Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.

Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.

Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.



А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.

От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))



Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап??? Доволі цікаво.Є моменти, з якими погоджуюсь, але є слизькі.От він стверджує -- все в командирів в Криму було, усі підстави, згідно статутів бери та виконуй ... тільки для цього треба командирів, які візьмуть на себе відповідальність.Добре. Навіть якщо не брати до уваги, що статути не дають права ведення бойових дій, знищення ворога без обмежень. А чітко визначені обмеження -- при нападі на частину та всл.Так от є, точніше була ситуація фактична --- таких відчайдушних командирів частин не було.То й що?Про це він змовчав.Що треба перш за все збільшити права цим командирам (тобто право ведення бойових дій по знищенню ворога; право вимоги до підлеглих -- і ці обидва пункти згідно умов війни); треба, щоб ГШ ЗСУ вимагав від цих командирів -- тобто накази від ГШ. Прямі накази й тещо.Все це може бути тільки на підставі чого?Однозначного рішення Президента, Ради у вигляді Указів, рішень на оте саме рішуче знищення ворога.А не повторювання положень статутів про право застосування зброї згідно мирного часу та дисциплінарного примусу.Не кажучи про "А що я міг їм відповісти?!" від ВОПрезидента на конкретні питання командирів частин, що попереду цивільні...Ну і головне: сам же генерал каже, що без політичної влади самі військові не можуть змінити, та його ж самого практично турнули, коли він зі своєю самостійністю-відповідальністю-рішучістю став не потрібен політичній владі і тут же несе про те, що командири повинні бути отакими.Буде запит від вищестоящих (Президента, НГШ) на таких, будуть такі.Є чи з'явилась реальна ціль перевдягти, накормити, переозброїти, реформувати армію, то таке відбулося, відбувається.А в нього якось виходить -- треба військовим самим схотіти.От тільки він чомусь для реалізації оцього поперся не вище на НГШ, а в політики))Головне-то питання: чому ж він такий рішучий самостійний відповідальний не прийняв рішення і не почав виконувати самостійно (з підлеглими йому силами) 2 етап???

Если не заострять внимание на всех Ваших вопросах.....

Кроме одного, последнего.....

Возникает некоторое чувство, что цель этого интервью - начало политпути. Если не заострять внимание на всех Ваших вопросах.....Кроме одного, последнего.....Возникает некоторое чувство, что цель этого интервью - начало политпути. 19yuriy91 Повідомлень: 3143 З нами з: 15.09.12 Подякував: 264 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 20:30

https://www.bbc.com/russian/features-58971882 Белорусу Сергею Савельеву 31 год, восемь лет назад он оказался в российской тюрьме - сначала в Краснодарской, а затем в Саратовской области. Получив доступ к съемкам видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники ФСИН, в течение трех лет он собирал свидетельства чудовищных издевательств и изнасилований заключенных, чтобы в конце концов передать их правозащитникам. Ukrainian

Повідомлень: 10239 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 709 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 21:03 Re: Політичні дискусії Ukrainian написав: pesikot написав: Брехло ты, в Киеве включили отопление ?

Нет Брехло ты, в Киеве включили отопление ?Нет

В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом? В Києві 15-20 градусів тепла. Навіщо опалення уже вмикати щоб гріти вулицю золотим газом?

Незважаючи на ті ж +15.



18.10.2021



Відповідно до Рішення Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 1392 від 12.10.2021 р. «Про початок опалювального періоду в Івано-Франківській міській територіальній громаді» опалювальний сезон 2021-2022 рр. розпочато 18 жовтня 2021 р.



Згідно цього Рішення ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» розпочав опалювальний період в житловому фонді, закладах охорони здоров’я, освіти, культури, установах і організаціях та на підприємствах Івано-Франківської міської територіальної громади з 18.10.2021 р.



Адміністрація



http://tke.if.ua/%d0%be%d1%84%d1%96%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb/



Сьогодні +17.

20.10.2021



Початок опалювального сезону 2021/2022 рр. триває. Як ми вже повідомляли, станом на 19 жовтня розпломбовано подачу природного газу і запущено в роботу водогрійні котли в 16 котельнях.



Станом на ранок 20 жовтня запущено в роботу ще 8 котелень

http://tke.if.ua/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d1%89%d0%b5-8-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8c/

Якого газу кому не вистачає? Незважаючи на ті ж +15.Сьогодні +17.Якого газу кому не вистачає? Прораб Повідомлень: 268 З нами з: 02.03.19 Подякував: 255 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 21:13 detroytred написав: Прирівняти зміну(-ни) 1917 з зміною По на ЗЕ -- навіть складно оцінити такий пасаж)))

Не ображайтесь, але це повний ...

Там змінили устрій, власність, да купу куп чого.

А тут не те, що олігархи, програми-співпраці з МВФ і т.д., шлях на ЄС-Нато на місці, приватизація землі, томос, мова і т.д. на місці, але той же По і Ко мають вплив та тещо.

колега freeze он скільки наводив, що ЗЕ практично продовжує політику По.

Тобто -- не більше, ніж копняк По, ЮВТ, ригам і т.д. Демонстрація відношення.

Дурні чи розумні ці конкретні мої знайомі, які віддали голоси ЗЕ, не мені їх оцінювати. Бо помилилися вони чи ні з таким ризиком, покаже тільки майбутнє. Прирівняти зміну(-ни) 1917 з зміною По на ЗЕ -- навіть складно оцінити такий пасаж)))Не ображайтесь, але це повний ...Там змінили устрій, власність, да купу куп чого.А тут не те, що олігархи, програми-співпраці з МВФ і т.д., шлях на ЄС-Нато на місці, приватизація землі, томос, мова і т.д. на місці, але той же По і Ко мають вплив та тещо.колега freeze он скільки наводив, що ЗЕ практично продовжує політику По.Тобто -- не більше, ніж копняк По, ЮВТ, ригам і т.д. Демонстрація відношення.Дурні чи розумні ці конкретні мої знайомі, які віддали голоси ЗЕ, не мені їх оцінювати. Бо помилилися вони чи ні з таким ризиком, покаже тільки майбутнє.

Да я не от том, что происходит сейчас (или после 1917), а о мотивации ваших знакомых и 31% (73% - это уже бигусы и шарии постарались).

Главное - свергнуть всех паразитов трудящихся масс, а дальше заживем коммуной мировой (1917)

Главное - дать пинка, а дальше "сама пойдет" и "хуженебудет" (2019)

"Движение - всё, конечная цель - ничто"



Пару слов о "сейчас":



Так, "низенько літаємо". А иначе нельзя.

Ни один самый распрекрасный президент не станет (не сможет) ломать страну через колено. Резко "наводить порядок по западным образцам" - значит вступить в конфликт с со всеми сверху донизу, от олигархов до ФОПов и евробляхеров. Вынесут.



Честно говоря, для меня, жившего еще при Сталине, уже вполне достаточно великих потрясений на моем веку. Продолжает Зе политику По (хотя это большое преувеличение и упрощение) - и слава Богу. Хотя борьба с олигархами, ЕС-НАТО, стояние на цырлах перед бухгалтерами МВФ - это благоглупости и для пиара и для успокоения глубоко озабоченных партнеров.



А так вы правы - "покаже тільки майбутнє". Да я не от том, что происходит сейчас (или после 1917), а о мотивации ваших знакомых и 31% (73% - это уже бигусы и шарии постарались).Главное - свергнуть всех паразитов трудящихся масс, а дальше заживем коммуной мировой (1917)Главное - дать пинка, а дальше "сама пойдет" и "хуженебудет" (2019)"Движение - всё, конечная цель - ничто"Пару слов о "сейчас":Так, "низенько літаємо". А иначе нельзя.Ни один самый распрекрасный президент не станет (не сможет) ломать страну через колено. Резко "наводить порядок по западным образцам" - значит вступить в конфликт с со всеми сверху донизу, от олигархов до ФОПов и евробляхеров. Вынесут.Честно говоря, для меня, жившего еще при Сталине, уже вполне достаточно великих потрясений на моем веку. Продолжает Зе политику По (хотя это большое преувеличение и упрощение) - и слава Богу. Хотя борьба с олигархами, ЕС-НАТО, стояние на цырлах перед бухгалтерами МВФ - это благоглупости и для пиара и для успокоения глубоко озабоченных партнеров.А так вы правы - "покаже тільки майбутнє". Starikan 2 Повідомлень: 18378 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2264 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 21:38 Starikan

З іншого боку ці мої знайомі не відносяться до мас, які складають основну масу електорату.

На них вплив СМІ (тобто власників СМІ - мізерний).

Тобто по суті результат вибору народу визначається все ж можновладцями.



Саме тому я не осуджую за вибір ні основну масу електорату, ні оцих ризикнувших, ні тих, хто бажає можливо неможливого.

Відповідальність саме на тих, хто реально має можливість і керує.

Вони красиво переклали свою відповідальність на маси.

Я не про те, що вони заслуговують на покарання, а про хоча б їх визнання своєї відповідальності.

Бо, як досягнення будь-які, то -- це я (керівник). І українці кращі в світі.

А як негатив - то папередники або нарід не такий. detroytred

Повідомлень: 24661 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2041 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 00:13 detroytred написав: Starikan

З іншого боку ці мої знайомі не відносяться до мас, які складають основну масу електорату.

На них вплив СМІ (тобто власників СМІ - мізерний). З іншого боку ці мої знайомі не відносяться до мас, які складають основну масу електорату.На них вплив СМІ (тобто власників СМІ - мізерний).

Тем более непонятна их мотивация.

Я мог бы понять, скажем, предпринимателей и их работников, которые пострадали от разрыва связей с РФ, потери ОРДЛО или от наездов ПАПской власти и надеялись, что "новые лица" найдут путь к миру и не будут их щемить. Это вполне рациональное поведение.



Но "дать пинка старым элитам" - чисто эмоциональное решение людей, которых, возможно, раздражала украинизация или томос. Ну, голосовали бы за Гриценко или Смешко, да хоть за Юлю или Бойко (не к ночи будь помянуты). Нет, проголосовали за креатуру других олигархов (ущемленных ПАПом), открыто позиционировавшего себя как отъявленный популист. Ничем не лучше голосования "по приколу".



Саме тому я не осуджую за вибір ні основну масу електорату, ні оцих ризикнувших, ні тих, хто бажає можливо неможливого.

Так я тоже не осуждаю, другого же нарида у нас нет. А менталитет воспитывается веками, недаром комми опирались и на артельно-общинные традиции селян и веру во всемогущего доброго царя-надёжу (ну и добавили в эту бочку свою ложку пропаганды счастливого будущего всеобщего равенства и справедливости). Тем более непонятна их мотивация.Я мог бы понять, скажем, предпринимателей и их работников, которые пострадали от разрыва связей с РФ, потери ОРДЛО или от наездов ПАПской власти и надеялись, что "новые лица" найдут путь к миру и не будут их щемить. Это вполне рациональное поведение.Но "дать пинка старым элитам" - чисто эмоциональное решение людей, которых, возможно, раздражала украинизация или томос. Ну, голосовали бы за Гриценко или Смешко, да хоть за Юлю или Бойко (не к ночи будь помянуты). Нет, проголосовали за креатуру других олигархов (ущемленных ПАПом), открыто позиционировавшего себя как отъявленный популист. Ничем не лучше голосования "по приколу".Так я тоже не осуждаю, другого же нарида у нас нет. А менталитет воспитывается веками, недаром комми опирались и на артельно-общинные традиции селян и веру во всемогущего доброго царя-надёжу (ну и добавили в эту бочку свою ложку пропаганды счастливого будущего всеобщего равенства и справедливости). Starikan 2 Повідомлень: 18378 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2264 раз. Подякували: 3003 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 11:58 Старікан

Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є.



Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт.



От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору.

Кращих з кращих))



По суті це був такий собі бунт.

А бунт звісно несе великий перелік негативного.



З.и. коли йде обгрунтування, що не треба сильних змін, не треба марно жадати сильних швидких покращень, вони неможливі та тещо -- так таким чином можна підійти й до розвалу совка з наступним падіння 90-х, Майдану з наступною війною.



Ризик від вибору ЗЕ тільки один -- що така справа)) відбувається в умовах війни.

Якщо ж в цьому ніякого апокаліпсису не відбудеться, то ніяких претензій до такого вибору не може бути.



А такі моменти, як гас, ціни, бюджет, курс, земля, пенсії й тещо -- вони можуть виникнути й вибрикали хоч при кому...



Ще раз -- поки що за керування на посаді президента Зе (або з причини його вибору президентом) Україна існує, ціла, не втрачено ні Криму, ні Донбасу, ні ще чого.



З.и.

Не народу в нас другого нема!

А нема в нас можновладців з іншими цілями, ніж банальне особисте збагачення за умов підтримки держави по мінімуму!!!

От потрібна їм була до війни армія така аби була -- таку й робили.

Почалася війна, потрібна стала більш озброєна-навчена-одягнута, то таку й зробили. По мінімуму, який задовольняє... їх.

І так само по усім іншим аспектам держави, суспільства.



Потрібні ЇМ формальні профсоюзи, суспільні організації та тещо, то САМЕ ТАКИМИ вони і є.

Он той же Кривонос рубав-рубав героїчно, а потім видав --- без підтримки політичної влади нічого військовий для змін у себе!!! в армії не зробить.



Тобто без можновладців, які мають в цьому інтерес.

Те, що прихильники пива не особливо заморачуються розбудовою держави -- це абсолютно нормально.

А от коли можновладці задоволені мінімумом -- ні.

Бо це їх ПРЯМА функція.

На відміну від перших -- в яких пряма функція мести, гребти й т.д. detroytred

Повідомлень: 24661 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2041 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 12:25 Окремо:

От коли можновладцем стане аля Мортимер або д.Сашко і на посаді або будучи олігархом забуде всі свої принципи, думки, цілі; стане робити по іншому, о тоді я погоджуюсь, що зміни через порядних людей неможливі.

Тобто аля меркелів і т.д.



Хоча все ж для ринкової економіки основна моя думка полягає у зміні інтересів-цілей можновладців будь-якої порядності.

Тобто своє особисте збагачення їм вигідніше робити через саме сильну розвинуту державу й суспільство.

Саме тому вони й розвивають їх.

Хоч бандит стане можновладцем, але йому вигідний сильний профсоюз, сильна армія..., система противаг гілок влади, розвинуті громадські організації.

Бо так можна конкурувати)) з іншими державами...

Або спокійно жити в своїй країні, маючи правила й гарантії. detroytred

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