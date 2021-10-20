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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7487748874897490
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:11

  detroytred написав:Старікан
Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є.
Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт.
От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору. Кращих з кращих))

А где "по колу"? Разве что Янык из премьеров в президенты.
И какими именно результатами недовольны? Я, как Шарапов, "разобраться хочу", потому что большинство моих знакомых и родственников либо не голосовали, либо за Пороха.

По суті це був такий собі бунт.
А бунт звісно несе великий перелік негативного.

Вот и я об этом: чистые эмоции - "Порох (Янык, Ющ etc) не построил коммунизм к 2019 году".
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