detroytred написав:Старікан
Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є.
Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт.
От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору. Кращих з кращих))
А где "по колу"? Разве что Янык из премьеров в президенты.
И какими именно результатами недовольны? Я, как Шарапов, "разобраться хочу", потому что большинство моих знакомых и родственников либо не голосовали, либо за Пороха.
По суті це був такий собі бунт.
А бунт звісно несе великий перелік негативного.
Вот и я об этом: чистые эмоции - "Порох (Янык, Ющ etc) не построил коммунизм к 2019 году".