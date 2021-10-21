Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Старікан Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є. Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт. От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору. Кращих з кращих))
А где "по колу"? Разве что Янык из премьеров в президенты. И какими именно результатами недовольны? Я, как Шарапов, "разобраться хочу", потому что большинство моих знакомых и родственников либо не голосовали, либо за Пороха.
По суті це був такий собі бунт. А бунт звісно несе великий перелік негативного.
Вот и я об этом: чистые эмоции - "Порох (Янык, Ющ etc) не построил коммунизм к 2019 году".
detroytred написав:Окремо: От коли можновладцем стане аля Мортимер або д.Сашко і на посаді або будучи олігархом забуде всі свої принципи, думки, цілі; стане робити по іншому, о тоді я погоджуюсь, що зміни через порядних людей неможливі. Тобто аля меркелів і т.д. Хоча все ж для ринкової економіки основна моя думка полягає у зміні інтересів-цілей можновладців будь-якої порядності. Тобто своє особисте збагачення їм вигідніше робити через саме сильну розвинуту державу й суспільство. Саме тому вони й розвивають їх. Хоч бандит стане можновладцем, але йому вигідний сильний профсоюз, сильна армія..., система противаг гілок влади, розвинуті громадські організації. Бо так можна конкурувати)) з іншими державами... Або спокійно жити в своїй країні, маючи правила й гарантії.
Всё-таки вы расист У вас типично расовая теория: есть раса избранных - можновладцив, спустившихся с небес (или поднявшихся из адских глубин ), и есть низшая раса обреченных мести, копать и пить пиво.
Ну ладно, ждите, когда прилетят другие, хорошие пришельцы и разом всё изменят. А пока придется потерпеть.
Справа не в обраності.
А в положенні, яке займає людина в суспільстві. І факт, що саме можновладці (олігархи, посадовці, голови суспільних організацій, та тещо) МАЮТЬ у своїх руках можливості-інструменти керування (впливу, змін). Більше того -- офіційні можновладці ПРЯМО зобов'язані це робити. Саме за це отримують гроші і саме за це відповідають.
Яка обраність-то? І тим паче "расизм". Зайняв посаду можновладця вчорашній двірник - все. взяв на себе ці обов'язковки. відповідальність.
А в положенні, яке займає людина в суспільстві. І факт, що саме можновладці (олігархи, посадовці, голови суспільних організацій, та тещо) МАЮТЬ у своїх руках можливості-інструменти керування (впливу, змін). Більше того -- офіційні можновладці ПРЯМО зобов'язані це робити. Саме за це отримують гроші і саме за це відповідають.
Яка обраність-то? І тим паче "расизм". Зайняв посаду можновладця вчорашній двірник - все. взяв на себе ці обов'язковки. відповідальність.
Опять, тебе все должны Сам выбираешь клоунов во власть, а потом удивляешься, что тебе плюшек не привезли
Зеленский ещё до выборов говорил:- Я вам ничего не должен Но зелебобики решили, что это он говорил только журналистам.
А оказалась это его принципиальная позиция. Он ничего не должен пересичным.
И не говори, что тебя не предупреждали. Предупреждали и не раз. Но ты же был против Порошенко. А на выборах не может быть позиция против в пустоту. Если ты против кого-то, значит ты за кого-то
detroytred написав:Старікан Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є. Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт. От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору. Кращих з кращих))
А где "по колу"? Разве что Янык из премьеров в президенты. И какими именно результатами недовольны? Я, как Шарапов, "разобраться хочу", потому что большинство моих знакомых и родственников либо не голосовали, либо за Пороха.
По суті це був такий собі бунт. А бунт звісно несе великий перелік негативного.
Вот и я об этом: чистые эмоции - "Порох (Янык, Ющ etc) не построил коммунизм к 2019 году".
Риги, помаранчеві, риги, помаранчеві. А так да -- ніякого кола))) Всі так і сидять у владі, при владі.
2. Да-да)) Саме побудови комунізму чи міжгалактичної ракети очікують від можновладців українці.
Ще раз: виникла мета прибрати казіно, які були на кожному куті -- прибрали за пару діб. Як колись торгівлю цигарками на кожному кроці. Виникла мета одягти-нагодувати-озброїти армії -- зробили за декілька місяців. Виникла мета (у Кирпи) навести лад на залізниці (навіть в умовах повного безладу навкруги) - і о здійснилося нездійснене: Веркі сердючки зникли, постіль чиста суха, прибрано, поїзди за розкладом, вокзали нові і т.д.
Виникла мета українізацію проштовхнути і оп! Чому ж раніше не чухалися...
Виникла мета у Овоча про Європу і опа -- проросійський Донбас зкуштував і нічого проти не мав.
Виникла мета підняти тарифи в рази і опа! -- нарід зхавав.
Виникла мета ... і активісти всіх мастей зкуштували "ахента кремля"-коміка на посаду президента під час війни.
Коротше: я у казочки отакої слабкості влади да ще й у 21 столітті не вірю. Влада просуне не менш фантастичне, ніж комунізм)) Коли дійсно має ціль.
Он Будівельнику-мільйонеру достатньо було 250 грн. на добу))). При такому!!!! рівні незадоволення. Ну а стимулів заохочення у можновладців теж купа. Головне, повторюся, щоб вони самі дійсно бажали, мали мету.
Щось ви вже зовсім не туди заходите ... Є теорія поділу будь-якого суспільства на класи . Зараз , правда , ці класи мені здається просто вигадують - бо занадто легко перейти з одного класу в інший - тобто це не базова якась категорія . Але в будь-якому випадку є прошарок суспільства , який дійсно впливає на реальну політику , або навіть швидше її рухає туди-сюди . Оці наші "можновладці" це поки що тільки зародок такого прошарку ( чи класу) . От ким будуть внуки теперішніх олігархів чи депутатів (умовно) ? Багатіями-олігархами , політиками чи простим середнім класом ? Країну кудись рухають дійсно еліти . У нас поки еліт немає ...
А в положенні, яке займає людина в суспільстві. І факт, що саме можновладці (олігархи, посадовці, голови суспільних організацій, та тещо) МАЮТЬ у своїх руках можливості-інструменти керування (впливу, змін). Більше того -- офіційні можновладці ПРЯМО зобов'язані це робити. Саме за це отримують гроші і саме за це відповідають.
Яка обраність-то? І тим паче "расизм". Зайняв посаду можновладця вчорашній двірник - все. взяв на себе ці обов'язковки. відповідальність.
Опять, тебе все должны Сам выбираешь клоунов во власть, а потом удивляешься, что тебе плюшек не привезли
Зеленский ещё до выборов говорил:- Я вам ничего не должен Но зелебобики решили, что это он говорил только журналистам.
А оказалась это его принципиальная позиция. Он ничего не должен пересичным.
И не говори, что тебя не предупреждали. Предупреждали и не раз. Но ты же был против Порошенко. А на выборах не может быть позиция против в пустоту. Если ты против кого-то, значит ты за кого-то
Да ти ж голосував за ЗЕ. Тепер отримав. Радій.
З.и. ти краще б на моє питання відповів (чому ти брешеш), ніж демагогію розводити. Да знов перекручувати, брехати. В мене мова про обов'язки посадовців. І ні слова про те, що "должны мне". Ти, тупко, переходиш на особистості. Бо обговорювати проблему, питання без цього не можеш. Тобі аби на форумчанина гавкнути.
Puente написав:Щось ви вже зовсім не туди заходите ... Є теорія поділу будь-якого суспільства на класи . Зараз , правда , ці класи мені здається просто вигадують - бо занадто легко перейти з одного класу в інший - тобто це не базова якась категорія . Але в будь-якому випадку є прошарок суспільства , який дійсно впливає на реальну політику , або навіть швидше її рухає туди-сюди . Оці наші "можновладці" це поки що тільки зародок такого прошарку ( чи класу) . От ким будуть внуки теперішніх олігархів чи депутатів (умовно) ? Багатіями-олігархами , політиками чи простим середнім класом ? Країну кудись рухають дійсно еліти . У нас поки еліт немає ...
Бальцеровичу це не завадило зробити свою справу (виконати свої обов'язки).
А так згоден -- дуже цікавий момент стосовно формування еліт. Коли дітки бачать своє майбутнє можливо за кордоном))
Puente написав:Щось ви вже зовсім не туди заходите ... Є теорія поділу будь-якого суспільства на класи . Зараз , правда , ці класи мені здається просто вигадують - бо занадто легко перейти з одного класу в інший - тобто це не базова якась категорія . Але в будь-якому випадку є прошарок суспільства , який дійсно впливає на реальну політику , або навіть швидше її рухає туди-сюди . Оці наші "можновладці" це поки що тільки зародок такого прошарку ( чи класу) . От ким будуть внуки теперішніх олігархів чи депутатів (умовно) ? Багатіями-олігархами , політиками чи простим середнім класом ? Країну кудись рухають дійсно еліти . У нас поки еліт немає ...
Бальцеровичу це не завадило зробити свою справу (виконати свої обов'язки).
Так він просто виконав ( вигадав процедуру і шляхи виконання ) те , що від нього захотіли - не будемо забувати , що в Польщі ще не забули живі люди про капіталізм . А у нас Кучма зробив зовсім інше - бо про капіталізм чули тільки в межах політекономії ... Тому і результати чи не протилежні ...
"Какая разница, как они называются? Я считаю, что это принципиальный момент. И то - русские войска, и ВС РФ - тоже русские войска. И то, и другое - русские войска. Да, одни русские войска называются "корпусами народной милиции ДНР и ЛНР", а другие называются просто - российская армия. Какая разница?", - заявил Бородай
Действительно, разницы никакой. И то, и другое - российская армия
В Україні продовжує набирати популярність "бандерівський" флешмоб – люди різного віку під фонограму і вживу виконують пісню з рядками "Батько наш – Бандера, Україна – мати", але найактивнішу участь демонструють підлітки. Відео публікують в TikTok, YouTube, Facebook і інших соцмережах