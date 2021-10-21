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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7488748974907491>
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:11

  detroytred написав:Старікан
Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є.
Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт.
От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору. Кращих з кращих))

А где "по колу"? Разве что Янык из премьеров в президенты.
И какими именно результатами недовольны? Я, как Шарапов, "разобраться хочу", потому что большинство моих знакомых и родственников либо не голосовали, либо за Пороха.

По суті це був такий собі бунт.
А бунт звісно несе великий перелік негативного.

Вот и я об этом: чистые эмоции - "Порох (Янык, Ющ etc) не построил коммунизм к 2019 году".
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:24

  Starikan написав:
  detroytred написав:Окремо:
От коли можновладцем стане аля Мортимер або д.Сашко і на посаді або будучи олігархом забуде всі свої принципи, думки, цілі; стане робити по іншому, о тоді я погоджуюсь, що зміни через порядних людей неможливі.
Тобто аля меркелів і т.д.
Хоча все ж для ринкової економіки основна моя думка полягає у зміні інтересів-цілей можновладців будь-якої порядності.
Тобто своє особисте збагачення їм вигідніше робити через саме сильну розвинуту державу й суспільство.
Саме тому вони й розвивають їх.
Хоч бандит стане можновладцем, але йому вигідний сильний профсоюз, сильна армія..., система противаг гілок влади, розвинуті громадські організації.
Бо так можна конкурувати)) з іншими державами...
Або спокійно жити в своїй країні, маючи правила й гарантії.

Всё-таки вы расист :mrgreen:
У вас типично расовая теория: есть раса избранных - можновладцив, спустившихся с небес (или поднявшихся из адских глубин 8) ), и есть низшая раса обреченных мести, копать и пить пиво.

Ну ладно, ждите, когда прилетят другие, хорошие пришельцы и разом всё изменят. А пока придется потерпеть.

Справа не в обраності.

А в положенні, яке займає людина в суспільстві.
І факт, що саме можновладці (олігархи, посадовці, голови суспільних організацій, та тещо) МАЮТЬ у своїх руках можливості-інструменти керування (впливу, змін).
Більше того -- офіційні можновладці ПРЯМО зобов'язані це робити. Саме за це отримують гроші і саме за це відповідають.

Яка обраність-то? І тим паче "расизм". Зайняв посаду можновладця вчорашній двірник - все. взяв на себе ці обов'язковки. відповідальність.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:44

  detroytred написав:Справа не в обраності.

А в положенні, яке займає людина в суспільстві.
І факт, що саме можновладці (олігархи, посадовці, голови суспільних організацій, та тещо) МАЮТЬ у своїх руках можливості-інструменти керування (впливу, змін).
Більше того -- офіційні можновладці ПРЯМО зобов'язані це робити. Саме за це отримують гроші і саме за це відповідають.

Яка обраність-то? І тим паче "расизм". Зайняв посаду можновладця вчорашній двірник - все. взяв на себе ці обов'язковки. відповідальність.

Опять, тебе все должны
Сам выбираешь клоунов во власть, а потом удивляешься, что тебе плюшек не привезли

Зеленский ещё до выборов говорил:- Я вам ничего не должен
Но зелебобики решили, что это он говорил только журналистам.

А оказалась это его принципиальная позиция. Он ничего не должен пересичным.

И не говори, что тебя не предупреждали. Предупреждали и не раз.
Но ты же был против Порошенко. А на выборах не может быть позиция против в пустоту.
Если ты против кого-то, значит ты за кого-то
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:46

  Starikan написав:
  detroytred написав:Старікан
Наврядчи справа в роздратувані від українізації або томоса. Їм воно до лампочки, є так є.
Основна мотивація - це незадоволення результатом від цих старих політичних еліт.
От подивіться яка ситуація: коли замість одних цих старих обирають інших, потім наступних та по колу, то має місце обгрунтування програвших-вигравших -- обрали ЩЕ! кращих)) на саме момент вибору. Кращих з кращих))

А где "по колу"? Разве что Янык из премьеров в президенты.
И какими именно результатами недовольны? Я, как Шарапов, "разобраться хочу", потому что большинство моих знакомых и родственников либо не голосовали, либо за Пороха.

По суті це був такий собі бунт.
А бунт звісно несе великий перелік негативного.

Вот и я об этом: чистые эмоции - "Порох (Янык, Ющ etc) не построил коммунизм к 2019 году".

Риги, помаранчеві, риги, помаранчеві.
А так да -- ніякого кола))) Всі так і сидять у владі, при владі.

2. Да-да))
Саме побудови комунізму чи міжгалактичної ракети очікують від можновладців українці.

Ще раз: виникла мета прибрати казіно, які були на кожному куті -- прибрали за пару діб.
Як колись торгівлю цигарками на кожному кроці.
Виникла мета одягти-нагодувати-озброїти армії -- зробили за декілька місяців.
Виникла мета (у Кирпи) навести лад на залізниці (навіть в умовах повного безладу навкруги) - і о здійснилося нездійснене: Веркі сердючки зникли, постіль чиста суха, прибрано, поїзди за розкладом, вокзали нові і т.д.

Виникла мета українізацію проштовхнути і оп! Чому ж раніше не чухалися...

Виникла мета у Овоча про Європу і опа -- проросійський Донбас зкуштував і нічого проти не мав.

Виникла мета підняти тарифи в рази і опа! -- нарід зхавав.

Виникла мета ... і активісти всіх мастей зкуштували "ахента кремля"-коміка на посаду президента під час війни.

Коротше: я у казочки отакої слабкості влади да ще й у 21 столітті не вірю.
Влада просуне не менш фантастичне, ніж комунізм))
Коли дійсно має ціль.

Он Будівельнику-мільйонеру достатньо було 250 грн. на добу))).
При такому!!!! рівні незадоволення.
Ну а стимулів заохочення у можновладців теж купа.
Головне, повторюся, щоб вони самі дійсно бажали, мали мету.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:48

Re: Політичні дискусії

Щось ви вже зовсім не туди заходите ...
Є теорія поділу будь-якого суспільства на класи . Зараз , правда , ці класи мені здається просто вигадують - бо занадто легко перейти з одного класу в інший - тобто це не базова якась категорія .
Але в будь-якому випадку є прошарок суспільства , який дійсно впливає на реальну політику , або навіть швидше її рухає туди-сюди . Оці наші "можновладці" це поки що тільки зародок такого прошарку ( чи класу) . От ким будуть внуки теперішніх олігархів чи депутатів (умовно) ? Багатіями-олігархами , політиками чи простим середнім класом ?
Країну кудись рухають дійсно еліти . У нас поки еліт немає ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 17:52

  pesikot написав:
  detroytred написав:Справа не в обраності.

А в положенні, яке займає людина в суспільстві.
І факт, що саме можновладці (олігархи, посадовці, голови суспільних організацій, та тещо) МАЮТЬ у своїх руках можливості-інструменти керування (впливу, змін).
Більше того -- офіційні можновладці ПРЯМО зобов'язані це робити. Саме за це отримують гроші і саме за це відповідають.

Яка обраність-то? І тим паче "расизм". Зайняв посаду можновладця вчорашній двірник - все. взяв на себе ці обов'язковки. відповідальність.

Опять, тебе все должны
Сам выбираешь клоунов во власть, а потом удивляешься, что тебе плюшек не привезли

Зеленский ещё до выборов говорил:- Я вам ничего не должен
Но зелебобики решили, что это он говорил только журналистам.

А оказалась это его принципиальная позиция. Он ничего не должен пересичным.

И не говори, что тебя не предупреждали. Предупреждали и не раз.
Но ты же был против Порошенко. А на выборах не может быть позиция против в пустоту.
Если ты против кого-то, значит ты за кого-то

Да ти ж голосував за ЗЕ.
Тепер отримав.
Радій.

З.и. ти краще б на моє питання відповів (чому ти брешеш), ніж демагогію розводити.
Да знов перекручувати, брехати.
В мене мова про обов'язки посадовців. І ні слова про те, що "должны мне".
Ти, тупко, переходиш на особистості. Бо обговорювати проблему, питання без цього не можеш. Тобі аби на форумчанина гавкнути.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:01

  Puente написав:Щось ви вже зовсім не туди заходите ...
Є теорія поділу будь-якого суспільства на класи . Зараз , правда , ці класи мені здається просто вигадують - бо занадто легко перейти з одного класу в інший - тобто це не базова якась категорія .
Але в будь-якому випадку є прошарок суспільства , який дійсно впливає на реальну політику , або навіть швидше її рухає туди-сюди . Оці наші "можновладці" це поки що тільки зародок такого прошарку ( чи класу) . От ким будуть внуки теперішніх олігархів чи депутатів (умовно) ? Багатіями-олігархами , політиками чи простим середнім класом ?
Країну кудись рухають дійсно еліти . У нас поки еліт немає ...

Бальцеровичу це не завадило зробити свою справу (виконати свої обов'язки).

А так згоден -- дуже цікавий момент стосовно формування еліт.
Коли дітки бачать своє майбутнє можливо за кордоном))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:07

  detroytred написав:
  Puente написав:Щось ви вже зовсім не туди заходите ...
Є теорія поділу будь-якого суспільства на класи . Зараз , правда , ці класи мені здається просто вигадують - бо занадто легко перейти з одного класу в інший - тобто це не базова якась категорія .
Але в будь-якому випадку є прошарок суспільства , який дійсно впливає на реальну політику , або навіть швидше її рухає туди-сюди . Оці наші "можновладці" це поки що тільки зародок такого прошарку ( чи класу) . От ким будуть внуки теперішніх олігархів чи депутатів (умовно) ? Багатіями-олігархами , політиками чи простим середнім класом ?
Країну кудись рухають дійсно еліти . У нас поки еліт немає ...

Бальцеровичу це не завадило зробити свою справу (виконати свої обов'язки).

Так він просто виконав ( вигадав процедуру і шляхи виконання ) те , що від нього захотіли - не будемо забувати , що в Польщі ще не забули живі люди про капіталізм . А у нас Кучма зробив зовсім інше - бо про капіталізм чули тільки в межах політекономії ... Тому і результати чи не протилежні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:12

Puente
Моя думка, що Кучма -- розумніша грамота людина. І знав про капіталізм, ринок не менше викладача інституту марксизму-ленінізму Бальцеровича.

Мета. Мета у Кучми була іншою.
Була б мета побудувати хоч який -ізм, ринок чи хоч галактичну ракету, то створював би.
Але він цілеспрямовано розвивав олігархічну систему.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:13

Кратко. 2021-10-21

Кратко. 2021-10-21

Хорошая дата сегодня

1) Президентський рейтинг. У Зеленського різкий обвал, але в списках з'явився Разумков – опитування
1. Володимир Зеленський – 24,7% (33,3%);

2. Петро Порошенко – 15,6% (16,8%);

3. Юлія Тимошенко – 12,2% (10,3%);

4. Юрій Бойко – 9,4% (9,5%);

5. Ігор Смешко – 7,8% (8,7%);

6. Дмитро Разумков – 7,1% (у вересневому опитуванні не був включений до списку, в кінці травня-початку червня мав 3,1%).

Тенденция, однака ...

Кто там говорил, что Порошенко делит первое место по "антирейтингу" с Медведчуком ?
Соврал ведь, как обычно

2) Слуга народу опустилася в рейтингу, розділивши перше місце з Євросолідарністю – опитування КМІС
У рейтингу партій лідирують Європейська солідарність і Слуга народу, водночас партія п'ятого президента Петра Порошенка вперше за тривалий час розділила з СН перше місце

1. Європейська солідарність – 15,7% (17,4%);

2. Слуга народу – 15,5% (20%);

3. Батьківщина – 13,6% (10,8%);

4. ОПЗЖ – 13% (11,6%);

ОНОВЛЕНО О 13:30. Директор КМІС уточнив, що Слуга народу продовжує бути лідером партійного рейтингу, але вже не одноосібно

Молодец! Переобулся в прыжке

Но первое место только одно. На первом месте не толпятся :)

3) Операція проти ПВК Вагнера. 40% українців впевнені в її зриві через "злив" в ОП – опитування
Найбільша кількість українців вважає, що зрив стався через цілеспрямований злив інформації вищим керівництвом держави – так відповіли 39,5%.

19,7% українців вважають, що причина в недостатньому професіоналізмі і помилках вищого керівництва України

А unicdima продолжает утверждать, что никакой операции вообще не было

4) УЗ залишилася без наглядової ради. Кабмін призупинив повноваження останнього члена
Кабінет міністрів достроково припинив повноваження останнього члена наглядової ради Укрзалізниці Аудіцкаса Адомаса

В НафтоГазе, по сути, нет наб.совета
В УЗ полностью нет наб.совета

Какие-такие наб.советы ? Только мешают бабло тырить

5) Экс-главарь "ДНР" после избрания в Госдуму сделал неожиданное признание о Донбассе (видео)
"Какая разница, как они называются? Я считаю, что это принципиальный момент. И то - русские войска, и ВС РФ - тоже русские войска. И то, и другое - русские войска. Да, одни русские войска называются "корпусами народной милиции ДНР и ЛНР", а другие называются просто - российская армия. Какая разница?", - заявил Бородай

Действительно, разницы никакой. И то, и другое - российская армия

PS. Батько наш – Бандера. Вірусний флешмоб підтримали підлітки від Львова до Донбасу – відео
В Україні продовжує набирати популярність "бандерівський" флешмоб – люди різного віку під фонограму і вживу виконують пісню з рядками "Батько наш – Бандера, Україна – мати", але найактивнішу участь демонструють підлітки. Відео публікують в TikTok, YouTube, Facebook і інших соцмережах
pesikot
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