Мой п.5 из Кратко с видео
И ещё много чего "вкусного", видео там на 5 минут
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:22
«Республику в 2014 пришлось создавать россиянам» Бородай рас
Мой п.5 из Кратко с видео
И ещё много чего "вкусного", видео там на 5 минут
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:58
Мета була - врятувати економіку від полного розвалу.
З одного боку - підтримував олігархів як єдиних, хто міг би зберегти рештки підприємств-гігантів.
З іншого - започаткував спрощену налогову систему, щоб врятувати людей, що втратили роботу на цих (умовних) заводах.
Я б ще подивився на Бальцеровича в наших умовах, що різко відрізняються від Польщі. Якій, до того, був обіцяний прийом до ЄС і постійно надавалась допомога.
PS. Стосовно торгівлі сигаретами (здебільш, можливо, російськими) з лотків - вона розквітає в теплу пору року біля станцій харківського метро. Між іншим, дуже здивований, що володарів офіційних табачних кіосків поряд з лотками це не хвилює. Мабуть, вони в долі, або у хазяїв лотків досить міцна "криша".
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