Мой п.5 из Кратко с видео
И ещё много чего "вкусного", видео там на 5 минут
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:22
«Республику в 2014 пришлось создавать россиянам» Бородай рас
Мой п.5 из Кратко с видео
И ещё много чего "вкусного", видео там на 5 минут
Додано: Чет 21 жов, 2021 18:58
Мета була - врятувати економіку від полного розвалу.
З одного боку - підтримував олігархів як єдиних, хто міг би зберегти рештки підприємств-гігантів.
З іншого - започаткував спрощену налогову систему, щоб врятувати людей, що втратили роботу на цих (умовних) заводах.
Я б ще подивився на Бальцеровича в наших умовах, що різко відрізняються від Польщі. Якій, до того, був обіцяний прийом до ЄС і постійно надавалась допомога.
PS. Стосовно торгівлі сигаретами (здебільш, можливо, російськими) з лотків - вона розквітає в теплу пору року біля станцій харківського метро. Між іншим, дуже здивований, що володарів офіційних табачних кіосків поряд з лотками це не хвилює. Мабуть, вони в долі, або у хазяїв лотків досить міцна "криша".
Додано: Чет 21 жов, 2021 20:42
Вас интересно читать
Кроме одного момента - весь олигархат был выстроен при Кучме
А теперь, все ваши допысы - ну так сложилось исторически
Но ещё недавно, вы все были против олигархов. Вот просто все все
Невозможно, одновременно и быть против олигархов и быть за них
А сейчас, выбираете картошечку, которой нет, в дерьме. И называете это - здравым смыслом
Додано: Чет 21 жов, 2021 21:17
Песикот
От скільки ти будеш брехати зі стелі???
От прям все все были против олигархов?!
Перечитай, наприклад, оцю цитату і побачиш, що тільки цей приклад показує двох форумчан, які не проти олігархів:
Пон 04 бер, 2019 14:01
Політичні дискусіїцели+олигархов&sid=a9fb691728b315a9438eb031868faba4#p4599930
Це перший же пошук. Можна ще, думаю, знайти. Але достатньо цього, щоб тебе вчергове макнути.
Ну і згадай скільки разів я вказував, що головне це цілі можновладців (тобто й тих же олігархів!). Вони можуть мати мету -- розвиток країни, ринку, суспільства.
Ти знов вискакуєш аби гавкнути...
ЗГадуючи оту субстанцію з останнього твого абзацу. До речі, ну дуже часто))
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