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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7488748974907491
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:22

«Республику в 2014 пришлось создавать россиянам» Бородай рас

Мой п.5 из Кратко с видео



И ещё много чего "вкусного", видео там на 5 минут
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 18:58

  detroytred написав:Puente
Моя думка, що Кучма -- розумніша грамота людина. І знав про капіталізм, ринок не менше викладача інституту марксизму-ленінізму Бальцеровича.
Мета. Мета у Кучми була іншою.
Була б мета побудувати хоч який -ізм, ринок чи хоч галактичну ракету, то створював би.
Але він цілеспрямовано розвивав олігархічну систему.

Мета була - врятувати економіку від полного розвалу.
З одного боку - підтримував олігархів як єдиних, хто міг би зберегти рештки підприємств-гігантів.
З іншого - започаткував спрощену налогову систему, щоб врятувати людей, що втратили роботу на цих (умовних) заводах.
Я б ще подивився на Бальцеровича в наших умовах, що різко відрізняються від Польщі. Якій, до того, був обіцяний прийом до ЄС і постійно надавалась допомога.

PS. Стосовно торгівлі сигаретами (здебільш, можливо, російськими) з лотків - вона розквітає в теплу пору року біля станцій харківського метро. Між іншим, дуже здивований, що володарів офіційних табачних кіосків поряд з лотками це не хвилює. Мабуть, вони в долі, або у хазяїв лотків досить міцна "криша".
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 20:42

  Starikan написав:
  detroytred написав:Puente
Моя думка, що Кучма -- розумніша грамота людина. І знав про капіталізм, ринок не менше викладача інституту марксизму-ленінізму Бальцеровича.
Мета. Мета у Кучми була іншою.
Була б мета побудувати хоч який -ізм, ринок чи хоч галактичну ракету, то створював би.
Але він цілеспрямовано розвивав олігархічну систему.

Мета була - врятувати економіку від полного розвалу.
З одного боку - підтримував олігархів як єдиних, хто міг би зберегти рештки підприємств-гігантів.
З іншого - започаткував спрощену налогову систему, щоб врятувати людей, що втратили роботу на цих (умовних) заводах.
Я б ще подивився на Бальцеровича в наших умовах, що різко відрізняються від Польщі. Якій, до того, був обіцяний прийом до ЄС і постійно надавалась допомога.

PS. Стосовно торгівлі сигаретами (здебільш, можливо, російськими) з лотків - вона розквітає в теплу пору року біля станцій харківського метро. Між іншим, дуже здивований, що володарів офіційних табачних кіосків поряд з лотками це не хвилює. Мабуть, вони в долі, або у хазяїв лотків досить міцна "криша".

Вас интересно читать
Кроме одного момента - весь олигархат был выстроен при Кучме

А теперь, все ваши допысы - ну так сложилось исторически

Но ещё недавно, вы все были против олигархов. Вот просто все все :)

Невозможно, одновременно и быть против олигархов и быть за них

А сейчас, выбираете картошечку, которой нет, в дерьме. И называете это - здравым смыслом
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 21:17

Песикот
От скільки ти будеш брехати зі стелі???

От прям все все были против олигархов?!
Перечитай, наприклад, оцю цитату і побачиш, що тільки цей приклад показує двох форумчан, які не проти олігархів:
Пон 04 бер, 2019 14:01
Політичні дискусіїцели+олигархов&sid=a9fb691728b315a9438eb031868faba4#p4599930

Це перший же пошук. Можна ще, думаю, знайти. Але достатньо цього, щоб тебе вчергове макнути.

Ну і згадай скільки разів я вказував, що головне це цілі можновладців (тобто й тих же олігархів!). Вони можуть мати мету -- розвиток країни, ринку, суспільства.

Ти знов вискакуєш аби гавкнути...
ЗГадуючи оту субстанцію з останнього твого абзацу. До речі, ну дуже часто))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 23:42

  pesikot написав:А unicdima продолжает утверждать, что никакой операции вообще не было

Ти як завжди брешеш.
Я казав, що не було її у тому вигляді як змальовано феесбешно-бутусівською пропагандою.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:05

  Starikan написав:Честно говоря, для меня, жившего еще при Сталине, уже вполне достаточно великих потрясений на моем веку.

  Starikan написав:При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение...

"Пусть левая рука ... не знает, что делает правая"...
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 00:09

  pesikot написав:Кто там говорил, что Порошенко делит первое место по "антирейтингу" с Медведчуком ?
Соврал ведь, как обычно

Не соврал. Второе место в рейтинге никак не исключает лидерства в антирейтинге.
Антирейтинг - это процент тех, кто ни за что не проголосует за кандидата. Во втором туре, где двум лидерам перетакают голоса выбывших, антирейтинг ствновится важнее рейтинга.

Но первое место только одно. На первом месте не толпятся

Опрос это не выборы, а 0,2% - это очевидно в пределах статистической погрешности. Поэтому он сказал правильно, что в данном случае первых места два.
Замечу, что у Порошенко и "ЕС" рейтинг тоже падает, только помедленее, чем у власти. Зато Юля возвращает часть голосов, которые у нее ранее забрала Зе-команда.

В Україні продовжує набирати популярність "бандерівський" флешмоб – люди різного віку під фонограму і вживу виконують пісню з рядками "Батько наш – Бандера, Україна – мати", але найактивнішу участь демонструють підлітки.

Ностальгирующие по совку нашли себе нового Ленина. Еще болванов Бандеры нам не хватало на каждой площади, и его портретов в чиновничьих кабинетах, и октябрятских звездочек с портретом юного Бандеры. Правда "батько" - это больше про Сталина.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 05:58

Кстати допускаю, что последнее падение рейтингов Зеленского связано с кампанией по вакцинации. Среди его электората довольно много антивакцинаторов.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 06:12


Бувша слуга на зиму прогнозує нам енергетичну катасторофу, або повну здачу національних інтересів. Вугілля на складах немає, з газом - ситуація відома. Можливі не тільки віялові відключення, а і Алчевськ по всій країні.
Поприколухуженебудетлижбынепорошенко.
Schmit
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