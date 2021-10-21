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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7489749074917492
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:03

  Tegularius написав:Кстати допускаю, что последнее падение рейтингов Зеленского связано с кампанией по вакцинации. Среди его электората довольно много антивакцинаторов.

Почему вы так считаете?

Имхо, его ядерный электорат (жаждущие "новых лиц" + поверившие в учителя Голобородько) - это 30% первого тура. Примерно столько же и оставалось до недавнего времени.
Добавившиеся 43% во 2 туре - это пострадавшие от войны и разрыва с РФ (понявшие, что при ПАПе улучшения для них не будет и жестоко потом разочаровавшиеся в Зе) + бигусятина (которая ничем так и не закончилась).
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:11

detroytred
  Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Тоже можновладци? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".

Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:55

  Starikan написав:detroytred
  Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Тоже можновладци? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".

Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же.

Ви правильно зрозуміли мою думку.

Тіки додам: ви точно підкреслили - *в массе*.
Так у тому й справа, що керівники ні в якому разі не повинні бути відображенням маси.
На те й вони й керівники.

В роту, взвод приходять в масі)) ледащі, неграмотні, небажаючі, безвідповідальні і т.д.
Але нормальний керівник примушує їх працювати згідно вимог законів, начальників, інструкцій, статутів і т.д.

Якщо керівник, як оці маси))))), то й працювати вони будуть однаково)))))

Це ж наявне, що завідувач оцих вакцинаторів та його начальники, а також контролюючі хоч прямо, хоч халатним відношенням до своїх ПРЯМИХ посадових обов'язків способствують саме отакій "роботі".

Були б омериканці, німці дуже)) свідомими, то не було б у них отакого покарання, невідмінного.
За порушення.

Хто карає, стимулює?))
Вищестоящі...

Ні.)))
Можна чекати росту свідомості мас)))
detroytred
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  #<1 ... 7489749074917492
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