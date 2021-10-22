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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7489749074917492 Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:03 Tegularius написав: Кстати допускаю, что последнее падение рейтингов Зеленского связано с кампанией по вакцинации. Среди его электората довольно много антивакцинаторов . Кстати допускаю, что последнее падение рейтингов Зеленского связано с кампанией по вакцинации.

Почему вы так считаете?



Имхо, его ядерный электорат (жаждущие "новых лиц" + поверившие в учителя Голобородько) - это 30% первого тура. Примерно столько же и оставалось до недавнего времени.

Добавившиеся 43% во 2 туре - это пострадавшие от войны и разрыва с РФ (понявшие, что при ПАПе улучшения для них не будет и жестоко потом разочаровавшиеся в Зе) + бигусятина (которая ничем так и не закончилась). Почему вы так считаете?Имхо, его ядерный электорат (жаждущие "новых лиц" + поверившие в учителя Голобородько) - это 30% первого тура. Примерно столько же и оставалось до недавнего времени.Добавившиеся 43% во 2 туре - это пострадавшие от войны и разрыва с РФ (понявшие, что при ПАПе улучшения для них не будет и жестоко потом разочаровавшиеся в Зе) + бигусятина (которая ничем так и не закончилась). Starikan 2 Повідомлень: 18393 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2265 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:11 detroytred

Xenon написав: общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);

так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.

Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Тоже можновладци?

Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".



Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же. Тоже можновладци?Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же. Starikan 2 Повідомлень: 18393 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2265 раз. Подякували: 3007 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:55 Starikan написав: detroytred

Xenon написав: общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);

так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.

Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Тоже можновладци?

Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".



Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же. Тоже можновладци?Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же.

Ви правильно зрозуміли мою думку.



Тіки додам: ви точно підкреслили - *в массе*.

Так у тому й справа, що керівники ні в якому разі не повинні бути відображенням маси.

На те й вони й керівники.



В роту, взвод приходять в масі)) ледащі, неграмотні, небажаючі, безвідповідальні і т.д.

Але нормальний керівник примушує їх працювати згідно вимог законів, начальників, інструкцій, статутів і т.д.



Якщо керівник, як оці маси))))), то й працювати вони будуть однаково)))))



Це ж наявне, що завідувач оцих вакцинаторів та його начальники, а також контролюючі хоч прямо, хоч халатним відношенням до своїх ПРЯМИХ посадових обов'язків способствують саме отакій "роботі".



Були б омериканці, німці дуже)) свідомими, то не було б у них отакого покарання, невідмінного.

За порушення.



Хто карає, стимулює, контролює, керує, розробляє і т.д.?))

Вищестоящі...

І саме за це вони отримують гроші, льготи.

Чим вище, тим більше.

На горі піраміди президент, як гарант Конституції; прем'єр; Рада, суд.

А будівельники, які платять податки, замість того, щоб спитати, як вони працюють, пропонують -- нехай кожен стане свідомим і вкруте лампочку і під'їзді.

Тобто генерить претензії до пересічних.



Ні.)))

Можна чекати росту свідомості мас)))

До другого пришестя.



З.и.

*объем очень приличный" -- і невже ви вважаєте, що навіть невелички струмки грошей в нас можуть бути не поміченими вищестоящими?...



Комбриг у відпустку з собою графік відпусток брав, щоб, якщо хтось буде зсувати свою, повз нього пляшка шампанського не пройшла)))

Начштабу. Ви правильно зрозуміли мою думку.Тіки додам: ви точно підкреслили - *в массе*.Так у тому й справа, що керівники ні в якому разі не повинні бути відображенням маси.На те й вони й керівники.В роту, взвод приходять в масі)) ледащі, неграмотні, небажаючі, безвідповідальні і т.д.Але нормальний керівник примушує їх працювати згідно вимог законів, начальників, інструкцій, статутів і т.д.Якщо керівник, як оці маси))))), то й працювати вони будуть однаково)))))Це ж наявне, що завідувач оцих вакцинаторів та його начальники, а також контролюючі хоч прямо, хоч халатним відношенням до своїх ПРЯМИХ посадових обов'язків способствують саме отакій "роботі".Були б омериканці, німці дуже)) свідомими, то не було б у них отакого покарання, невідмінного.За порушення.Хто карає, стимулює, контролює, керує, розробляє і т.д.?))Вищестоящі...І саме за це вони отримують гроші, льготи.Чим вище, тим більше.На горі піраміди президент, як гарант Конституції; прем'єр; Рада, суд.А будівельники, які платять податки, замість того, щоб спитати, як вони працюють, пропонують -- нехай кожен стане свідомим і вкруте лампочку і під'їзді.Тобто генерить претензії до пересічних.Ні.)))Можна чекати росту свідомості мас)))До другого пришестя.З.и.*объем очень приличный" -- і невже ви вважаєте, що навіть невелички струмки грошей в нас можуть бути не поміченими вищестоящими?...Комбриг у відпустку з собою графік відпусток брав, щоб, якщо хтось буде зсувати свою, повз нього пляшка шампанського не пройшла)))Начштабу. detroytred

Повідомлень: 24668 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2041 раз. Подякували: 3226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:32 Новий хіт серед молоді

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Повідомлень: 10241 З нами з: 18.06.08 Подякував: 38 раз. Подякували: 710 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7489749074917492 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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