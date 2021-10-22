RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7489749074917492
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:03

  Tegularius написав:Кстати допускаю, что последнее падение рейтингов Зеленского связано с кампанией по вакцинации. Среди его электората довольно много антивакцинаторов.

Почему вы так считаете?

Имхо, его ядерный электорат (жаждущие "новых лиц" + поверившие в учителя Голобородько) - это 30% первого тура. Примерно столько же и оставалось до недавнего времени.
Добавившиеся 43% во 2 туре - это пострадавшие от войны и разрыва с РФ (понявшие, что при ПАПе улучшения для них не будет и жестоко потом разочаровавшиеся в Зе) + бигусятина (которая ничем так и не закончилась).
Starikan
2
 
Повідомлень: 18394
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 12:11

detroytred
  Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Тоже можновладци? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".

Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18394
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:55

  Starikan написав:detroytred
  Xenon написав:общался только-что со знакомой (делает прививки в МВЦ);
так вот - сейчас они за "благодарность" прививку не делают (выбрасывают аккуратно); а бумаги заполняют как-будто сделано. Все договаривается через врача.
Обьем таких "операций" ооочень приличный говорит

Тоже можновладци? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Можете не отвечать, ничего нового не услышу, кроме типа "Президент должен наказывать министра здравоохранения, тот - главврача, а главврач должен наводить порядок".

Наш народ в массе - ворьё, выращенное совком (когда с работы тащили всё, что плохо лежит) и беспределом снизу доверху в 90х (когда воровали провода с ЛЭП и т.п.). Поэтому и можновладци такие же.

Ви правильно зрозуміли мою думку.

Тіки додам: ви точно підкреслили - *в массе*.
Так у тому й справа, що керівники ні в якому разі не повинні бути відображенням маси.
На те й вони й керівники.

В роту, взвод приходять в масі)) ледащі, неграмотні, небажаючі, безвідповідальні і т.д.
Але нормальний керівник примушує їх працювати згідно вимог законів, начальників, інструкцій, статутів і т.д.

Якщо керівник, як оці маси))))), то й працювати вони будуть однаково)))))

Це ж наявне, що завідувач оцих вакцинаторів та його начальники, а також контролюючі хоч прямо, хоч халатним відношенням до своїх ПРЯМИХ посадових обов'язків способствують саме отакій "роботі".

Були б омериканці, німці дуже)) свідомими, то не було б у них отакого покарання, невідмінного.
За порушення.

Хто карає, стимулює, контролює, керує, розробляє і т.д.?))
Вищестоящі...
І саме за це вони отримують гроші, льготи.
Чим вище, тим більше.
На горі піраміди президент, як гарант Конституції; прем'єр; Рада, суд.
А будівельники, які платять податки, замість того, щоб спитати, як вони працюють, пропонують -- нехай кожен стане свідомим і вкруте лампочку і під'їзді.
Тобто генерить претензії до пересічних.

Ні.)))
Можна чекати росту свідомості мас)))
До другого пришестя.

З.и.
*объем очень приличный" -- і невже ви вважаєте, що навіть невелички струмки грошей в нас можуть бути не поміченими вищестоящими?...

Комбриг у відпустку з собою графік відпусток брав, щоб, якщо хтось буде зсувати свою, повз нього пляшка шампанського не пройшла)))
Начштабу.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24668
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2041 раз.
Подякували: 3226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 20:32

Новий хіт серед молоді
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10241
З нами з: 18.06.08
Подякував: 38 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 23:34

Сегодня в ̶с̶у̶м̶а̶с̶ш̶е̶д̶ш̶е̶м̶ ̶д̶о̶м̶е̶ Верховной Раде Украины уже успели проголосовать за:

- присвоение президентом звания «Почетный изобретатель Украины» Гео Леросу «как лицу, имеющему заслуги в развитии изобретательства в области использования инструмента депутатского запроса в Верховной Раде Украины». За – 64 нардепа.

- вручение почетных званий «Заслуженный энергетик Украины» Александру Лукашенко и Владимиру Путину: «за значительные успехи в реализации планов по восстановлению импорта в Украину электроэнергии из Беларуси и России». За – 15 депутатов.

- разрешение «слугам народа без ведома хозяина на Банковой ходить на телеэфиры украинских телеканалов» (прошение адресовано к президенту Украины). За – 31голос.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15449
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8542 раз.
Подякували: 4126 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 08:08

  Starikan написав:
  pesikot написав: Вас интересно читать
Кроме одного момента - весь олигархат был выстроен при Кучме
А теперь, все ваши допысы - ну так сложилось исторически
Но ещё недавно, вы все были против олигархов. Вот просто все все :)

Никогда я не был против олигархов.
Я, как бюджетник и пенсионер, противник упрощенки и теневиков.

Так по факту, алигархи и есть , бюджетниками и пільговиками ))))
Вы с ними одной крови ))))
19yuriy91
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 15.09.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:17

  19yuriy91 написав:
  Starikan написав: Никогда я не был против олигархов.
Я, как бюджетник и пенсионер, противник упрощенки и теневиков.
Так по факту, алигархи и есть , бюджетниками и пільговиками )))) Вы с ними одной крови ))))

Пусть будет так.
Но алегархи, несмотря на офшоры (которыми пользуется весь крупный бизнес в мире), все же платят налоги и обеспечивают белые рабочие места.
Теневики и упрощенцы (мизерные налоги и ЕСВ последних не в счет) не делают ни того, ни другого.
Я понимаю, что меня на этом форуме никто не поддержит, такой уж здесь контингент.
Но я в свое время пришел на форум специально, чтобы понять менталитет данной части общества, из которой знакомых у меня практически нет.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18394
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2267 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 14:58

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 08.09.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 15:19

20 млн. гривен на это... Государственное агентство Украины по вопросам кино выделило 20 млн грн бюджетных средств на кино о геях. Уточним, что накануне в Киеве прошел Семнадцатый конкурсный отбор Госкино, по результатам которого лента «Мой юный принц» - драма о жизни геев, в которой глумятся над христианскими символами, получил государственное финансирование.


Зображення
Пора и у нас назначить министром обороны какого-нибудь "небинарного трансгендера" или LGBTQIA+
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15449
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8542 раз.
Подякували: 4126 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:07

Re: Політичні дискусії

Оце вже забодали ... Якого хрена взагалі цю тему постійно виносять на люди ? Це взагалі-то особиста справа кожного - нічого не заборонено - ну і живіть собі . Ні - треба обов"язково лізти людям в очі . Так це тільки роздратовує навіть зовсім байдужих , але традиційних ...
Puente
 
Повідомлень: 3472
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 407 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7489749074917492
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99767)
23.10.2021 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.